女兒用新買的蒸氣機洗地板，我自告奮勇在後頭用抹布擦乾收尾。

惦著一篇快截稿的文章，又對自己說，這種共聚能有幾次？再忙也要珍惜。女兒開了話題：「伊娃最近和她媽媽冷戰耶。」

伊娃，那個和女兒一起過六歲生日的小女孩。如今是職場女強人：從公立大學一路拚進紐約的大會計公司，再回加州跳槽升遷，薪水節節高升，是女兒朋友圈中最亮眼的存在。

「我覺得她媽媽的立意是對的，但做法錯了。」女兒在蒸氣機的嗡嗡聲中評斷。正說著，女兒發現手中新買的刷頭已經壓扁，疑惑著新機器怎麼這麼不耐用。拿出說明書研究，原來蒸氣刷的設計是讓人輕輕磨，不需出力，蒸氣自能將汙垢逼出，但她太用力，第一次用就壓壞了刷毛。我們看著壓扁的刷子，前笑得前仰後合。

笑完女兒繼續說故事。前陣子加州大雨，伊娃住的公寓屋頂漏水，房東派人來修，她媽媽擔心屋內濕氣會影響女兒，又要求房東做黴菌檢測。

我聽得心頭一熱，這媽媽真細心、多懂得保護孩子。反觀自己根本想不到這些細節，不免有點慚愧。還正自責，女兒補上一句：「伊娃很生氣，覺得自己大了，媽媽還跑來插手她的生活，讓她沒面子，冷戰一個月了。」

這天是感恩節，母女仍然無語。女兒語氣淡淡的，我卻從她的聲音中聽出了一點點惻隱，也許還有一絲投射。

她是不是和我想著同一個生命課題：孩子成年後，媽媽的愛要如何放？放多少？放到什麼位置？

我低頭望著那變形的刷子，想到說明書那句話：超熱蒸氣，輕輕就能去汙。難道是我們太用力，用力愛，用力關心，用力想成為一個好媽媽，結果把原本能輕鬆做好的事，變成了彼此疲憊的重擔。一旦用力過猛，那份好意被壓扁了，要怎麼讓它慢慢恢復形狀？

看著清潔溜溜的地板，我想著伊娃，想著女兒，想著天下所有母女間，那些捨不得放手，又放不好手的時刻。想著該如何退一步，仍讓她知道我一直都在？

這些問題，像那刷子一樣，在我心裡慢慢彈回原形，雖然彎過、壓過，但終究還有柔軟的餘地。