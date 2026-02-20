屈志強／當我不再是被關注的那一個

兒時看電影或連續劇，劇情總圍繞著主角展開。那時我也相信，只要站在對的位置上，就會被看見、被安排、被溫柔對待。

後來才慢慢明白，人生裡真正困難的，往往不是如何成為主角，而是當我不再是被關注的那一個。

剛加入一個團體時，這種感覺特別明顯。老師會多看你一眼，同學也會主動攀談，每一次上課都被諸多的溫柔與善意給接住。那段時間，學習動機來得理所當然，興趣跟著被點燃。我期待每一周的相聚，準時出席，彷彿只要我認真站在那裡，世界就會回應我。

直到有一天，新同學加入。老師開始記住另一個名字，上課時多了新的互動，下課後，同學圍繞的對象也悄悄換人。我仍坐在原來的位置，卻第一次清楚地意識到，自己沒有被點到名。那一刻，我低頭翻著書頁，卻怎麼也讀不進去。

原本熟悉的熱情逐漸消退。少了被注視的感覺，學習變得吃力，興趣也悄然消失。那不是突如其來的失落，而是一種慢慢被擠到邊緣的感覺，像在一個原本以為是家的地方，卻忽然不知道該站在哪裡。

我開始明白，所謂的主角其實有不同的樣貌。有時是站在中間，被眾人關注；有時則是安靜地以自己為中心，默默肯定存在的價值。外在的位置不同，內心的渴望卻相同──希望被承認、被需要。

面對失落，我曾想過退出。離開看似簡單，彷彿只要轉身，就能避免再次感受到被忽略的失落。但我也隱約知道，相似的情境會在別的地方重演。

於是我選擇留下。留下來，並不意味著重新搶回目光，而是學習調整自己的位置。我試著主動關心別人，也練習在不是焦點的時候仍然專心投入。慢慢地，我發現老師與同學其實沒有改變，改變的是我看待自己的方式。

我不再執著於一定要站在最前方，而是學會在團體裡，為自己找到一個安穩的位置。那不是退讓，而是一種成熟的靠近。

人是不是一定要成為日常中的主角？我想，答案仍然是肯定的。只是這個主角，不必由他人指定，也不需要時時被看見，而是由自己認定、自己承擔。

人生的喜怒哀樂，本就由自己鋪陳。每天醒來，昨日的一切都已過去，眼前的世界，可以再次選擇用什麼心情面對。

當我不再被注視，我才真正學會，如何好好站在自己的位置上。