雨晴／我最強，你更強

假日午後，家裡兩個讀幼稚園的小兄弟在客廳裡玩機器人。哥哥拿著紅色機器人，弟弟拿著藍色機器人，兄弟倆追來追去，手裡的機器人忽高忽低，玩得非常高興。

忽然，弟弟舉高自己手裡的機器人，大聲說：「我最強！」哥哥看著他，有點不高興地回應：「你不能比我強。」

弟弟聽完愣在原地，有點不知所措，當媽的我在旁看見了，本來想介入處理，怕他們吵架。誰知，平日看似呆萌的弟弟，突然眼珠子一轉，對哥哥說：「我最強，你更強！」哥哥聽了，點點頭表示：「嗯！好，這樣可以。」接著兩個人又開心地一起玩了。

原本還擔心兄弟倆吵架，沒想到弟弟當下腦筋轉得這麼快，還真是懂得生存之道呢！此時才發現，父母不要總以為孩子們還小，沒有能力處理衝突，有時手足間的小摩擦，未必需要大人來插手，很多時候他們自己就能找到相處的方法；或許這樣「相親相愛但不相殺」的兄弟情，才能保持得更長遠。

至於，最強？更強？到底誰比較強呢？或許一點都不重要，開心就好。