雨晴／我最強，你更強
假日午後，家裡兩個讀幼稚園的小兄弟在客廳裡玩機器人。哥哥拿著紅色機器人，弟弟拿著藍色機器人，兄弟倆追來追去，手裡的機器人忽高忽低，玩得非常高興。
忽然，弟弟舉高自己手裡的機器人，大聲說：「我最強！」哥哥看著他，有點不高興地回應：「你不能比我強。」
逛書店
弟弟聽完愣在原地，有點不知所措，當媽的我在旁看見了，本來想介入處理，怕他們吵架。誰知，平日看似呆萌的弟弟，突然眼珠子一轉，對哥哥說：「我最強，你更強！」哥哥聽了，點點頭表示：「嗯！好，這樣可以。」接著兩個人又開心地一起玩了。
原本還擔心兄弟倆吵架，沒想到弟弟當下腦筋轉得這麼快，還真是懂得生存之道呢！此時才發現，父母不要總以為孩子們還小，沒有能力處理衝突，有時手足間的小摩擦，未必需要大人來插手，很多時候他們自己就能找到相處的方法；或許這樣「相親相愛但不相殺」的兄弟情，才能保持得更長遠。
至於，最強？更強？到底誰比較強呢？或許一點都不重要，開心就好。
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。