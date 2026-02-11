林玲仰／老公，笑了！

去年十二月通過日文一級檢定後，老公決定再為自己設定另一個目標──今年七月參加淡江大學的「書法適任教師」研習，並立即著手準備報名所需要的資料，當我告知周圍的朋友，他們都認為即便沒有教師證，老公的書法就已經讓他們受益良多，又何必多此一舉？

我雖然頗有同感，想著七十五歲的他教過無數學生，也開過好幾場展覽，還差這張證書嗎？此研習除了四天從早上八點到下午五點的線上課，居住中部的我們還得北上參加末兩天的實體課，近一周天天九小時的研習，會不會讓他好不容易治好的坐骨神經舊疾復發，更何況及格率只有五成，若是沒有通過，他是否要挫敗好一陣子。

然而，他堅定的眼神一向讓我投降，只好默許他的決定。當他完成報名手續，我再次有了當書僮、保母兼諮商師的心理準備。從此，每天近十小時看書法書與練字成了他的作息，還好我這個「經紀人」仍保有一周一天出門放風賞花、品嘗美食的特權。

研習前的生活，他按表操課，將所有書法派別與淵源一遍又一遍地溫習，書法更是由楷書、行書、隸書到草書統統練了無數回。我們的生活彷彿回到他讀博士班寫論文時，看他樂此不疲，我也甘之如飴──因為我多出許多時間，能專注在家教備課與寫作，彼此相互鼓勵與陪伴。

將要上戰場時，他又開始不安了，「我會不會是最老的一位？」「結束前是要考試的，考不過怎麼辦？」一堆問題讓他經常半夜無法安心睡覺，我只能當慈母拍拍他，「乖，再睡」成了那些天的口頭禪，也讓我想起女兒還在嬰兒期時，睡到半夜醒來，我總努力睜開惺忪的睡眼拍哄著她睡，難怪會有「老人囡仔性」的說法。

六天的研習終於結束，主辦單位表示一個月後會公布是否通過，心情暫時放鬆下來的他隨我到台東遊玩了半個月，不過，遲遲沒收到通知書，還是讓一向內斂的他少了許多笑容。萬幸，九月底終於看到他及格的名單，酷酷的老公，終於笑了。