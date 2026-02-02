田子揚久／找回安全又美味的食刻

「就是比較容易不小心嗆到，還好吧？」「偶爾比較累、天氣變化大，飯吃得慢一些，正常的吧？」

天氣冷了，親友和在醫院遇到的照顧者家屬較常提到這些問題。長輩進食狀況出現變化，最容易被當成正常老化，但其實，這些警訊是可以延緩、降低頻率，並避免之後的吞嚥危機的──別讓徵兆成為問題升級的先兆！

王伯伯是個身子硬朗的長輩，吃麵總是會嗆到，一問之下才知道，他特愛麵食，尤其是牛肉麵，幾乎天天要吃。可奈何，嗆到的關鍵就在於麵湯和吸吮麵條的動作。好在他咳嗽力氣好，嗆到幾乎都能咳得出來，邊嗆邊咳地還真的能把一碗麵吃完。但當進食時間從二十分鐘、三十分鐘延長到快四十分鐘，消耗的體力可不是單純倍增這麼簡單。

「麵、湯分開吃就沒味兒了！得一起才行！」這是王伯伯的原話，單就對美食的堅持，我和他倒是有志一同。

但若是喝湯、吸吮麵條時容易嗆到，通常代表嘴巴對這些流質食物的控制能力都不太夠了。這時我們可以調整食物的質地，比如用勾芡增加濃稠度，或加入馬鈴薯泥、南瓜泥，讓湯汁比較不會在口中因控制不佳而「跑來跑去」。

看王伯伯吸吮麵條，是另一個讓我膽戰心驚的時刻，熱騰騰的麵條帶著湯汁吸入口中，當真是滿口香氣，但這樣的方式，連我們都可能會不小心就嗆到了呀！這情形和用吸管喝水一樣，一旦口腔動作控制不太好可就糟了。若是正餐期間，相關餐具可調整成適合入口、有深度的湯匙，連麵帶湯一起放入口腔。而選擇喝水容器的原則，是可低頭喝的優於需要抬頭喝的，因此馬克杯優於環保杯、保溫瓶。若長輩真的需要吸管，因粗吸管在吸吮時水柱沖力會小於細吸管，建議以粗吸管優先。

「吃飯時頭向下低一點，重心往前，這樣至少食物沒吃好是往前滴出來而已，不怕嗆到，您也能趁熱多吃幾口呀！」低頭對吞嚥安全有幫助，王伯伯也很配合。

「吃了幾口之後，如果覺得喉嚨癢癢的，先清一次喉嚨，再吞一口口水，順便動一動舌頭，清理一下嘴巴，之後繼續吃，會吃得更順更香的，不然嗆到多難受呀！」清喉嚨、多吞幾次口水也都是能立即執行、提升吞嚥安全的方法之一，有了良好的進食習慣，生活會更順暢。王伯伯點頭認同，還真的只提醒了幾周就養成習慣了。

「唉呀！麵、湯一起吃才是最好吃的！」我們一路從質地、餐具、姿勢調整進步，但就這點，王伯伯很堅持。

對於能從進食中享受到樂趣的人來說，如果一天中最美好的時刻被剝奪了，日常動力可少了大半呢！

經過幾次討論與條件交換，我們安排成王伯伯在吃湯麵時，前幾口一起吃，但嗆一次後，要調整較安全的「先一口湯，再一口麵」的形式；吃到最後，在清完喉嚨、吞完一次口水後，能留兩口一起吃，當作一個快樂的結尾。因為進食是品味生活的方式，別錯過其中的每一絲滋味呀。

至於交換的條件，就是王伯伯還要做兩項練習。一是用舌頭伸出口外舔嘴唇，順時針、逆時針各三圈的舌頭活動度練習；二是食指放臉頰，並用舌頭透過臉頰推手指的方式，來提升舌頭力氣。

王伯伯在持續練習並養成安全的進食習慣後成功解決問題，我也一陣子沒看到他了。