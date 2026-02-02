謝綉氣／暮年餘光的慰藉

九十三歲的公公，在過年前因咀嚼能力退化，經醫師診斷評估後，改用鼻胃管餵食。因肺部感染而插管治療，拔管不順利，為了讓公公舒適一些，同時維護口腔衛生，並減少聲帶受損，不得已接受氣切手術。

出院後，我們雇用專業看護來照顧公公，或許是身體的不適，公公整天總是悶悶不樂，難以見到他的笑容。每天只能餵食為病人特製的配方奶，跟以往他自己能吃的質量差很多，公公日漸消瘦，看了令人難過與心生不捨。

看護有經驗，她建議可以找咀嚼訓練師來家裡幫忙復健，或許有機會讓公公拔掉鼻胃管，把食物絞碎後，自己就能進食。

我們按照建議，找到合適的復健師來協助，公公也很配合；訓練一段時間後，開始能享用流質的美味佳肴，公公的氣色看起來好多了，體重緩緩增加。現在看護也能夠運用流質食物來餵食公公，不再是單一的配方奶。

復健師固定在晚間八點左右到家裡來幫公公復健，這時正是小學二年級的孫女在家練習鋼琴、豎琴和小提琴的時間。在兒子及媳婦的建議下，孫女把攜帶型的豎琴和小提琴搬到公公的房間，練習完畢再搬出歸位。如此公公在復健的同時，也能聆聽孫女演奏的樂音。

雖然公公不方便說話，但只要孫女彈奏完一種樂器，他都會自動拍手並豎起大拇指表示讚美，看得出來他很享受這樣的時光，咀嚼治療的療效也更加顯著了。

我把這樣溫馨的畫面分享給好友，大家都對晚輩的用心感動又讚賞，也認同這對病中的公公是一帖心靈良方。

病人需要陪伴與關懷，或許不能減輕病痛，但有家人的支持與鼓勵，尤其是他最疼愛的曾孫每晚演奏音樂娛親，應該是他暮年餘光最溫馨的慰藉吧！