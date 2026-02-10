【影評】《魔戒：洛汗人之戰》別被第一眼騙了，從單調到重量感爆棚的視覺逆襲

設定

一個龐大虛構世界的各「家族」與「勢力」設定，通常對人們而言，有著極具趣味的吸引力。

好像《魔戒》系列、《冰與火之歌：權力遊戲》，甚至到了電腦遊戲《世紀帝國》、《中國貳》或是《魔獸世界》皆盡有這般趣味濃濃的遙想迷人之處。

那像是「行棋」一般，同時也是「複雜感」與「歷史味」帶給人們的傾心滿足。

本片《魔戒：洛汗人之戰》是非常成功的商業片+高藝術價值。

一開始雖然讓人很難習慣它的粗糙畫風（輪廓線條過粗、顏色不甚豐富與單調、動作連接之間稍微缺乏細膩），但到後來隨著劇情張力，每一個畫面都具重量到爆以及深具藝術感的絕美撼人。

再加上極有質感的聲音搭配，諸如馬蹄聲、風聲、衣服摩擦聲、兵器交擊聲、拳拳到肉聲等，實是思古幽情的絕佳享受。

片中角色都有「不得不做」的設定，而他們跟隨著自己的性格前進時、雖然機關算盡，但遇上「意外」（雖然也有性格決定命運），便形成了痛心、豪情、正義、扭曲等的飽足描繪，也讓劇情流動有了峰迴路轉。

不得不做在於…

一、聖盔之王為了阻止底下勢力的叛變與奪權，因己身太過高強的武功不慎殺死其勢力之領導者，進而導致了往後對手之子一拖拉庫的復仇激鬥侵略等。

二、最大反派對於復仇的執念、對於愛情（聖盔之王之女）的錯誤態度、對於權力頂峰的迷戀。

三、女主角對於自身生存與國家的堅持。

這些「不得不做」的因素，推動著整個劇情。

而片中描寫的「武人」全面概況，不可否認地極具引人神往之強悍草根特性。

他們就是…吃、鍛鍊身體與武技、以力氣贏得勝利、戰勝後於宴會上瘋狂喝酒吃肉跳舞慶祝---這般的早期野蠻人行徑與生活，卻深存濃厚的動物性吸引力。

最根本的一點便是，從一開頭的謀權奪位、結下深怨、入侵逃竄、抵禦敵軍、兩方角力等，雖亦有智謀的互相往來，但大抵上都是根基於「武力」這件事。

而「門」這件事，不僅在電影中、或是現實裡，都是很有重量與味道的東西。

本片…眾人逃至聖盔谷中，家族之父除了關上了唯一能進攻的大門、用威爆武力在其處做最後的清除與反抗，中段那女主角發現後門的懸疑之點，亦觸及門之妙實本質。

或如《飛俠阿達》中一角色不斷地穿梭於一道又一道的門，代表著修道練武之人那穿過不間斷試煉與難明未來的狀態。

《教父二》：麥可柯里昂在妻子凱特面前關上了門，代表的除了他本身的冷血、亦是一個動作輕微卻又深具重量的排斥與拒絕。

《The Shining》：傑克尼克遜那經典門中詭臉，便是用本身入魔之斧鑿破整個家庭的最後防線、亦讓被導演極致折磨的女主角名留青史。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

角色

其中的很多角色都深具魅力，如聖盔之王、其長子與次子、女主角的表哥。

聖盔之王有著媲美《海賊王》白鬍子的強巨威能（像幾乎60歲以前的男生看到NBA灌籃時都會尖叫），而在其痛失兩子後，肩負著喪子與喪國之痛，仍是以高強武力守衛了眾人，最後用硬漢無敵的生命於幫助眾人存活的關鍵下犧牲。

聖盔長子便有著類喬峰的豪邁粗曠，亦完整呈述了這個王國嫡子該有的成熟和責任感，更遑論其高挑健碩的體型和剽悍硬漢長相；而次子雖是花美男面容，也因這點讓筆者一開始不太喜歡，卻在幫助眾人逃離追殺時選擇以己身犧牲成就他人，這份無以倫比的豪氣和大愛在那瞬間深深迷住與震懾了所有人。

聖盔的父親與兩位兒子之犧牲逝世，盡訴了人世間的「無定」與「殘酷」。（形象、氣質與性格如此迷人卻還是死了）

而女主角表哥亦是完美純淨的正義代表，毫無掌國之心，卻在最後擔任了新的國王，這點也是這黑暗慘烈的現實世界中，不僅是一個振奮人心的激劑、亦以那完整正義狠擊了世上竄流的卑劣惡謀和爭權奪利。

此點亦如2024年的《秘密會議》一般。

以上這四位純然硬漢，便以其陽剛淳烈之姿深烙筆者腦中，但身為女主角以及大反派的兩位，卻沒怎麼讓筆者感到觸動。

大反派過於執著的偏岔，僅滲出一股略為中二之味，雖其俊美樣貌、迷戀權力和鐵石心腸確是濃烈有勁，但仍不太具重，亦有種當年《Star Wars 7,8,9》的Kylo Ren復刻之樣。

女主角對筆者亦是毫無吸引力，雖然她於一片武力至上的世界中以其聰慧與黠智亦步亦趨地解決了危機、拯救眾人與國家和獲得成功，除了與其兩個哥哥和父親那完整力量型的粗漢大相逕庭，也實是一陣清新與特殊之流。

但長相與氣質確是太過平凡和正氣凜然，幾無特別之處。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

正邪之別

聖盔之王從開頭誤殺反派之父後，便讓整個家族和國民落入一連串的竄逃和居於下風；而大反派少主亦在對女主角的錯誤戀愛觀念、其父之逝和復仇、以及奪權篡位和趕盡殺絕聖盔之國的行動之中，盡現其無垠貪念、無情、冷酷、極致邪惡和偏執，以致最後落敗。

這峰迴路轉、急轉直下和勝敗翻覆皆奠基於「正義與邪惡」的永恆之鬥。

整片之道其實便是「正義」而已，雖於整個故事萃取出之…「一個女孩的人生冒險」外，敵對兩方盡有鬥智鬥力，但仍是正義獲勝，十足道理正確。

但若以中國的三國互戕，三方國君、謀士以及將領，完完整整沒有對錯、正義與邪惡之分，卻實實在在存在過、也彼此激鬥過；在那時代，只有無盡的謀略交鋒、武將對決，沒有任何一方是完全邪惡或正義的，一切都只有不斷前進、不斷擊敗對方，此點頗富現世無盡掙扎的踏實趣味。

當時沒有人知道司馬懿會是最大贏家、沒有人確信赤壁之戰的結果、也沒有人能預知天下第一猛將呂布會僅是一顆迅逝的耀眼之星。

這片過程中的各式刺激冒險、竄逃、至情相助或犧牲、敵我交鋒、對親人與國民之愛、深謀險計、武力對擊等，配上隨著這些元素和劇情前進而發之美妙畫面與動作，盡是深絕奇炫、實具特色創意與重量，節奏掌握亦是毫無黏滯或突兀，甚是上段之影。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

欲述之事

本片將「家庭」構建了一個反常、深層卻又趣味的變形，是因，片中的主要角色皆出於同一個家族、而大反派亦本來會與女主角結縭，是故其實他們本來將會一家人，但一切總總，卻變成了彼此屠戮。

「家庭」此元素自古便是極致好用，如《Star Wars》裡達斯維達砍斷兒子路克的手掌、Kylo Ren殺死父親Han Solo、《原罪犯》裡男主角與自己女兒相戀、《The Shining》裡面傑克尼克遜想殺死兒子和妻子、《開心鬼上身》的最終爆點等。

家庭可以是整個人生中最美或最痛苦的歸宿，以此行題，自然是饒富趣味與衝突感。

本片中聖盔家族的男生全死了，剩下女主角，筆者欲撇除本片的『訴諸女權』，是因女權此事，雖然千百年來總是這般不平，但自己心底從未存著高低之別，只是那的確是時時刻刻發生在世上的事。

也或許本片根本沒有這般心思，一切只是留下一位代表母親的暖煦個體之意。

王國常傳於嫡子，再不然便是二子，此點除了將本片的緊張絕望逃竄與失勢躍然幕上、亦迎來了女性的光明力量。

以此等極致遙思創意與龐大家族勢力架構風靡世上之片便是《魔戒》、《星際大戰》、《海賊王》、《沙丘》、《冰與火之歌》。

（絕對沒有《玩命關頭》系列，他們就是整天把很貴的車撞爛而已）

而此片中的象怪、巨鷹等，盡是奇幻文學的極致想像爆發之妙---完整滿足與闡釋了1930年時托爾金於那教課批改作業空檔，莫名其妙鑽入腦中之靈感：「在洞穴裡的地下道住著一隻哈比人。」，那…撼動往後近百年的奇幻冒險鉅作。

此片乃描寫《魔戒》第一部前100多年的故事，而洛汗國於魔戒三部曲中雖略佔重量，卻在其龐大架構下諸多領地國家、種族與人物之分中，僅為一邊旁之角，但更因此點，這整個故事才深現趣味和醚味；而甘道夫和薩魯曼這兩位角色真確無愧於其巫師身分，活了非常之久，這亦是片末帶給眾人的驚奇之點與美妙伏筆，頂佳！

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟