《無限暖暖》2.2版本「九色萬相生」絕美限定五星、麻將、火鍋一次滿足

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》宣布2.2版本「九色萬相生」已正式上線，本次重磅更新帶來，兩套全新限定五星套裝、全新地圖「萬相境」與多項節慶限定玩法，包含火鍋經營玩法「世味浮沉暖鍋中」「百味尋鮮衝衝衝」火鍋經營玩法，及應景的麻將玩法「福運鏘鏘」等，邀請搭配師在新版本中展開更豐富的冒險與收集體驗。

玩家參與版本內系列活動，即可獲得限定服裝、限定名片、共鳴道具、鑽石等多樣獎勵；版本活動期間更可免費領取3套全新套裝、25+啟示水晶，並可額外獲得 3500+鑽石。同時，2.2版本亦將陸續推出敦煌聯動與新春特別活動，敬請期待！

版本預熱「傳奇身分籤」網頁活動開跑，抽籤解鎖好禮

為迎接2.2版本到來，《無限暖暖》推出全新網頁活動「傳奇身分籤系統『抽了嗎』」，邀請玩家抽取身分籤、體驗百面人生。完成網頁活動任務即可獲得「解籤結果」，收集並點亮圖鑒可解鎖鑽石、啟示水晶等遊戲道具福利；同時還有機會抽中iPad與遊戲周邊等多重獎勵。活動時間2026年1月26日~3月2日23:59 👉活動連結(請用手機點開連結)

《無限暖暖》2.2版本。圖/無限暖暖提供

新地圖「萬相境」與多樣玩法上線

「萬相境」呈現萬千市井、浮生百態的節慶幻境。玩家可沿三大漫遊路線展開探索：於彩靨城感受市井燈火與街區互動、前往空鳴峽踏入幽谷秘境，或在九華關沉浸宴樂盛景與水上舞台氛圍。隨著探索的路線，還可以免費解鎖全新能力套裝。同時，多樣特色玩法開啟，帶來更豐富的探索與互動樂趣。

•火鍋坊經營「世味浮沉暖鍋中」：於彩靨城接待食客、提升口碑並升級火鍋坊，還能與夥伴共享私房火鍋；參與可獲得共鳴水晶、鑽石與養成素材。

•闖關尋鮮「百味尋鮮衝衝衝」：挑戰關卡解鎖更多食材，完成可獲得鑽石等獎勵。

•麻將玩法「福運鏘鏘」：前往九華闕與彩靨妖或其他搭配師同樂，三種模式搭配「奇牌」機制，提升對局變化與策略樂趣，活動期間可獲得鑽石限時獎勵。（部分內容將於更新後陸續開放）

•萬相境拾閒內容：結合收集、巡遊與小遊戲等多樣體驗，增添逛圖樂趣與版本福利回饋。

此外，版本期間亦將推出限時收集、搭配挑戰等活動內容，搭配師可持續關注並參與更多版本驚喜。

五星共鳴套裝「萬相渡浮生」「九色亦塵心」

兩套全新五星套裝各自展現了不同的中式美學，「九色亦塵心」以「靈鹿」之意象，呈現輕盈空靈的仙宴之姿；「萬相渡浮生」則繁複細緻的繡紋與飄帶流光，勾勒燈市夜色中百態浮生的妖魅風華。

「萬相渡浮生」主屬性：性感

套裝能力【化萬相】可感知特定能量波動，支援一定範圍內素材自動拾取；施展能力則可煉形變幻為不同魂相，在「萬相境」中引發角色特殊反應與互動，增添探索趣味與情境沉浸。

「九色亦塵心」主屬性：典雅

套裝能力【鹿隱靈霄】可開啟「靈鹿視野」，快速尋找並標記大世界寶箱；施展能力可化身靈鹿於「萬相境」中奔馳，具備飛行、跳躍與衝刺等機動特性，讓跑圖與收集更自由俐落。（於萬相境外施展將以地面形態行動）此外，兩套套裝隨收集與進化解鎖更多拍照動作、情境、特效與外觀變化；部分限定內容亦可於指定共鳴次數達成後獲得。

敦煌聯動活動「壁上千秋色」限時開啟

《無限暖暖》攜手敦煌美術研究所，以非遺之美走入萬相境，以「看見敦煌、走近非遺」為主軸，透過遊戲內容共同呈現敦煌藝術的千年魅力。2.2版本期間，2月14日至3月3日遊戲內開啟敦煌主題聯動活動「壁上千秋色」，完成風物任務「萬相渡浮生」第一章後，搭配師即可前往參與聯動任務「千秋色，壁上珍」與聯動玩法「畫壁還真」，活動期間完成指定內容，可獲得髮飾、外套、大喵斗篷「飛天」與家俱等限時獎勵；活動結束後仍可持續體驗玩法並獲得一般獎勵，但限時獎勵將不再開放領取。

商城繽紛上新，多重回饋同步登場

2.2版本期間，遊戲內商城迎來多項限時上新與回饋活動，包含限時商城頁面開啟、服裝商店新品與復刻、以及累儲回饋等，讓搭配師在冒險之餘也能補齊新歲造型與養成資源。

「雲間錦闕」限時開啟：期間限定商品頁同步上架，涵蓋套裝、妝容、大喵造型組合與飾品珍藏等內容。

限時回饋同步登場：活動期間開放「三倍回饋」，指定儲值可獲3倍無垠星石回饋；並推出「錦燈初上」限時累儲回饋活動，達成目標可解鎖鑽石與多樣套裝、斗篷及擺飾獎勵。

月度權益與限時禮贈：開放「滿月禮贈」等限時優惠內容；同時多款主題禮包（含共鳴資源與虹染道具等）於版本期間上架。

服裝商店更新與復刻：版本期間「服裝商店」將限時上架新套裝，並同步開放多款往期甄選套裝復刻回歸。👉《無限暖暖》官方網站

《無限暖暖》現已開放 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）免費下載遊玩。

