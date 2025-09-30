《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》躍居2025動漫前三強　夢中情人蕾潔攪動淀治命運

萬眾期待已久的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，於日本首映僅僅5天後即在台灣正式上映，開片六天預估票房大破6千萬新台幣，霸氣奪下教師節連假全台冠軍，名列2025動漫電影開片票房前3名。忠於原作的超高評價讓動畫黨和漫畫黨都大讚：「直接封神啦！我的心被蕾潔奪走了！」。而除了台灣之外，鏈鋸大人在日本也蟬聯雙週冠軍，累積票房即將突破30億日圓(約台幣6億元)大關，並迅速躋身2025年十大動畫電影！各種聯名活動和商品的連動，讓全日本陷入藤本樹的鏈鋸人世界，MAPPA醞釀多時的巔峰之作徹底征服觀眾。

鏈鋸狂潮更陸續橫掃亞洲各國，同樣於上週三上映的韓國，首周5天也開出約50億韓元（約台幣1億9百萬元）的佳績，轟鳴鏈鋸持續發燒，蕾潔儼然成為亞洲各國粉絲的夢中情人，真的「太婆啦！」

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》改編自日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫，電影忠實呈現出藤本樹筆下瘋狂的分鏡和可愛的蕾潔，甚至粉絲表示劇場版中的蕾潔比漫畫還要更「超絕爆裂可愛」，搭配上聲優上田麗奈魅魔般的ASMR聲線，把這個粉絲最愛的角色提升了不只一個檔次，看完的觀眾都直呼：「真的好暈，我這次也想當鄉下老鼠！」《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的超燃動作場面更是引爆全網，MAPPA毫無保留的展示動漫軍火技術，炸彈惡魔的火爆能力簡直快要把銀幕炸穿了，看過4DX的觀眾更是大讚椅子都快被炸飛了，感覺就像跟電影中的鏈鋸人一樣起飛了。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》。圖/索尼影業提供

除了炸好炸滿的視覺饗宴之外，超虐心的情節更是讓不少粉絲潰堤，心痛爆擊直達內心深處，搭配上牛尾憲輔完美的動人配樂，泳池戲加上令人心碎的鋼琴演奏，注定將成為動漫史上最經典的場景。就在大家心情仍難以平復之時，神仙組合米津玄師和宇多田光首次合作的片尾曲《Jane Doe》響起，優美又悲傷的歌聲與劇情完美契合，瞬間讓粉絲破防，後勁之強讓不少人直呼：「整個起雞皮疙瘩，回過神來，眼淚完全忍不住，哭著走出電影院，真的太頂了！」

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》特典瘋搶持續延燒中，第二週情報也於日前公佈，10月1日（三）起憑不分版本電影票至觀影影城，即可兌換「血紅決戰款」原文A3海報乙張，採用亮銀龍與排斥油的特殊工藝，精美的海報勢必又將成為全網的話題。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》台日票房冠軍現正熱映中。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

鏈鋸人首度登上大銀幕，帶來一場史詩級、火力全開的動作冒險，延續這部超人氣動畫系列的精彩篇章。

為了償還父母留下的債務，為黑道打工的惡魔獵人淀治，遭到背叛並慘遭殺害。在意識消散之際，與他感情深厚的鏈鋸惡魔狗波奇塔，與淀治簽訂契約救了他一命，也讓兩人合而為一，從此誕生了所向無敵的「鏈鋸人」。

如今，在惡魔、獵人與潛藏敵人交鋒的殘酷戰爭中，一位神秘少女蕾潔，闖入了淀治的世界。面對史上最致命的對決，淀治將在這個毫無規則可言的生存遊戲中，被愛推向命運的漩渦。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》。圖/索尼影業提供

