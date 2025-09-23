《救贖：唯一的永遠2》高能條漫續集上市 年下小狼狗撩心攻勢來襲

日本知名耽美漫畫家スカーレット・ベリ子首部全彩條漫

話題BL條漫續集《救贖：唯一的永遠2》於2025高雄動漫節首賣

2025高雄國際動漫節將於10月10日（五）至10月13日（一）於高雄巨蛋盛大展出，台灣角川將推出超人氣BL條漫《救贖：唯一的永遠》第二集，並同步開賣收錄限定特典的豪華特裝版！

人氣作家スカーレット・ベリ子老師，創作過無數知名BL系列作品，首度繪製全彩條漫就引起超高關注！故事描述主角千曉，眼睜睜看著戀人久遠死在自己眼前。當他再度睜眼，卻意外回到十年前!?眼前的久遠還不認識他、仍帶著防備與冷漠。即使對方與記憶中溫柔體貼的戀人判若兩人，千曉依然選擇再次靠近、再一次愛上這個人。即使過去無法改寫，他依然相信，自己與久遠之間，還有機會走向不同的未來！

只要待在你身邊，真的就能擁有相同的未來嗎!?《救贖：唯一的永遠 2》【特裝版】隨書收藏「精美典藏書卡」、重現千曉和久遠之間專屬甜蜜記憶和情感軌跡的「拍立得相卡組」、「PET書籤組」、收藏價值滿滿的「經典郵票風貼紙」以及在日常工作休息中時也能陪伴你的「休憩時光滑鼠墊」，所有特典將完美收納於「特裝版珍藏書盒」中。《救贖：唯一的永遠 2》將於10月10日在2025高雄動漫節台灣角川攤位以及官網獨家首賣，並於10月13日在各大實體、網路書店正式發售。喜愛《救贖：唯一的永遠》的讀者，千萬不要錯過！

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版將於2025高雄動漫節首賣登場。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》年下小狼狗×倔強美人相互救贖

不管過了多久、遇見誰，我都不允許那個位置被取代

《救贖：唯一的永遠 2》故事講述，千曉與哥哥‧要，年齡差距極大，從小就是要代替父母照顧千曉長大。對要來說，千曉的世界理應只有自己才對，但久遠的出現，讓他的內心響起了警報。

要藉著帶貓打針的名義，造訪久遠的動物醫院，留下一句莫名其妙的警告便離去。久遠察覺要對千曉的關心已超出常軌，卻無從置喙。

此時的千曉還未發現任何異狀，一心只想拉近與久遠的距離，於是強行展開一場動物園約會。千曉費盡心思投其所好，只是希望彼此的心能再一次靠近……──《救贖：唯一的永遠 2》將於10/10高雄國際動漫節首賣上市！更多資訊👉角川官網《救贖：唯一的永遠 2》

《救贖：唯一的永遠 2》精采試閱內容1。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》精采試閱內容2。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》精采試閱內容3。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》精采試閱內容4。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典，書盒+書卡。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典，拍立得相卡組。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典，PET書籤。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典，經典郵票風貼紙。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典，休憩時光滑鼠墊。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》特裝版收錄多款精美特典。圖/台灣角川提供

《救贖：唯一的永遠 2》。圖/台灣角川提供