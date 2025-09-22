《CAT’S EYE – 貓眼》北条司女神番回歸 80年代美豔大姊新篇章

動漫迷敲碗期待的《CAT’S EYE – 貓眼》(キャッツ・アイ)將以全新面貌回歸！改編自 1981 年連載的暢銷漫畫，將於 9 月 26 日起獨家在 Disney+ 上線，全新十二集動畫系列不僅延續原作人氣角色「來生三姊妹」的魅力，更邀請日本超人氣歌手 Ado 翻唱經典主題曲，向 80 年代原版致敬。

本作由《城市獵人》、《天使心》作者北条司原創，新系列忠實呈現這部熱銷神作精神，故事聚焦三位擁有秘密身分的姊妹——來生瞳、來生淚與來生愛——他們白天經營人氣「貓眼咖啡廳」，夜晚則化身神秘藝術品大盜，展開一場場精密又華麗的偷畫行動。自 1981 年漫畫首度登場以來，三姊妹已累積大量粉絲，動畫將延續刺激的動作場面、充滿張力的偷竊任務，以及瞳與誓言要逮捕三位竊賊的刑警俊夫，兩人之間錯綜複雜的情感糾葛。

《CAT’S EYE – 貓眼》。圖/Disney+ 提供