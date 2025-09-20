《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》樂高英雄攜手救銀河
《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》（LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past）是一部結合動作、冒險、喜劇、動畫和科幻元素的四集迷你影集。
在這一套四集的影集中，席格、絕地巴布、葉西、瑟沃和戴夫等都將回歸，面對索利特斯日益增長的威脅。過去重建銀河剩下的樂高積木，都被丟進名為「原力大牢」的次元。我們的英雄，甚至一些惡棍，在穿越混亂、危險又暴笑的新銀河時，必須尷尬結盟，並學會團結，否則將遭到索利特斯徹底毀滅。故事充滿幽默風趣，也帶來驚心動魄的戰鬥與冒險，呈現了一場樂高版星際戰爭的精彩大戰。立即到Disney+ 線上看👉《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》
