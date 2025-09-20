《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》樂高英雄攜手救銀河

琅琅悅讀／ Disney+
《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》。圖/Disney+
《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》。圖/Disney+

《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》（LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past）是一部結合動作、元素的四集迷你

在這一套四集的影集中，席格、絕地巴布、葉西、瑟沃和戴夫等都將回歸，面對索利特斯日益增長的威脅。過去重建銀河剩下的樂高積木，都被丟進名為「原力大牢」的次元。我們的，甚至一些惡棍，在穿越混亂、危險又暴笑的新銀河時，必須尷尬結盟，並學會團結，否則將遭到索利特斯徹底毀滅。故事充滿幽默風趣，也帶來驚心動魄的戰鬥與冒險，呈現了一場樂高版星際戰爭的精彩大戰。立即到Disney+ 線上看👉《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》

《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》。圖/Disney+

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
冒險 喜劇 動畫 科幻 影集 英雄

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

《LEGO星際大戰：重建銀河系之舊日碎事》樂高英雄攜手救銀河

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》複習一下經典神曲〈Baby Shark〉

《純喫茶》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」從西門町到補習街台味十足

《一百公尺。》兩條腿一路衝到底 承載挫折、失望、焦躁、疲勞的青春賽道

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。