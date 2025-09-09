《坂本日常》第2季主題曲〈Method〉超帶感 新銳潮團Kroi巡演台北場次公布

日本新銳潮團 Kroi 為電視動畫《SAKAMOTO DAYS》第2季(坂本日常 Part 2 SAKAMOTO DAYS 第2クール)演唱的全新開場主題曲〈Method〉已正式發行，MV也同步公開。本次MV由木村太一擔任導演，在攝影棚內以50支 iPhone 360° 環繞拍攝樂團五位成員，畫面專注於Kroi的核心魅力——「現場演出」，打造出充滿疾馳感與緊張氛圍的影像作品。

Kroi 由內田怜央（主唱&吉他手）、長谷部悠生（吉他手）、關將典（貝斯手）、益田英知（鼓手）以及千葉大樹（鍵盤手）組成。樂團作品融合了R&B、放克、靈魂樂、搖滾、爵士和嘻哈等多種音樂風格。本次歌曲〈Method〉為動畫《SAKAMOTO DAYS》

第二季的片頭曲，故事描寫前傳說級殺手坂本太郎，為了守護自己所愛的家人，與夥伴們一同對抗接踵而來的刺客，是一部殺手系的硬派動作故事。第二季動畫中坂本太郎（聲優：杉田智和）與坂本商店的成員們，將與殺手聯盟直屬的特務部隊「ORDER」、以及神秘的殺手獵人「✕（斯拉／聲優：浪川大輔）」所操控的脫獄死刑犯們，展開三方激烈混戰。

第一集於全球Netflix播出後，在各國社群平台上掀起熱烈話題。這首歌曲以濃厚的 Groove 感與快速的節奏，完美烘托「非日常中的日常」的殺手之戰氛圍，是一首極具張力的作品，Kroi 以往也曾為《UNDER NINJA》、《SAND LAND》等多部動畫演唱主題曲，本次獻唱〈Method〉會為《SAKAMOTO DAYS》帶來何種化學反應也值得期待。

日本新銳潮團 Kroi 為電視動畫《SAKAMOTO DAYS》第2季演唱主題曲〈Method〉。右圖/擷取自sakamotodays.jp

提及創作這首歌曲時 Kroi 表示：「第二季的日常與戰鬥之間的反差變得更加鮮明。當思考要如何用音樂來描繪這種對比時，我們以輕快的日常作為基調，並在其中巧妙融入不安旋律，刻意製造張力與緊張氛圍。」

融合R&B、Funk、Rock、Hip-Hop等多元曲風的五人樂團Kroi，演唱會訊息目前已經正式發布。2025年11月展開首次亞洲巡演「Kroi Live Tour 2025 – ASIA」，預計走訪首爾、台北、曼谷三座城市。此巡演消息於「Kroi Live Tour 2025 – HALL」公演首日的現場公開，同步釋出各地場次與購票資訊。詳細售票內容請參閱各公演頁面。購票連結👉Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI

Kroi 台北場演唱會活動主視覺。圖/Kroi、波麗佳音提供

日本新銳潮團 Kroi 為電視動畫《SAKAMOTO DAYS》第2季演唱的全新開場主題曲〈Method〉。圖/Kroi、波麗佳音提供

日本新銳潮團 Kroi 。圖/Kroi、波麗佳音提供

日本新銳潮團 Kroi 。圖/Kroi、波麗佳音提供

日本新銳潮團 Kroi 。圖/Kroi、波麗佳音提供

日本新銳潮團 Kroi 。圖/Kroi、波麗佳音提供