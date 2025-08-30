《戀與深空POP-UP STORE》第5位角色現身 9/13高雄夢時代聯動開啟

9/13聯動開啟！《戀與深空POP-UP STORE》高雄夢時代登場

超現實3D沉浸式戀愛互動手機遊戲《戀與深空POP-UP STORE》預計於9/13在高雄夢時代重磅登場！本次活動為獵人精心準備各種熱門打卡重點，主視覺牆不僅五位角色同時入境，現場還有每個角色專屬的燈箱打卡牆；獵人最愛的溫感立牌，夏以晝更是首次登場，怎麼可以錯過！可愛貓貓們將會於展期出現於百貨各角落，記得來現場發現他們吧！現場更特別規劃角色集章，現場不限金額消費即可獲得專屬集章卡，每週會出現不同的角色印章，獵人集好集滿才是專業！

專屬打卡牆、全員溫感立牌、超可愛貓貓充氣玩偶

期間限定的POP-UP STORE，不僅要朝聖打卡點，周邊更是重點！不僅有極空迴響色紙、臨空Ｑ徽章、心影瞬間胸章等熱門商品，還有本次推薦新品公開預購，心緒定格系列無邊晶彩色紙、半透明侵占系列馬口鐵徽章、光影拾常系列５吋相卡及掛件，都是獵人非收不可的限定品！滿額還可獲得「心緒定格系列明信片組」，數量有限，送完為止。同場加映！期間限定的Café stand，以《戀與深空》概念為設計元素，提供來場獵人咖啡凍、手工餅乾及美味茶飲，還可獲得特別為獵人量身打造的精美特典。更多資訊👉曼迪傳播FB

【戀與深空POP-UP STORE】

日期：2025.9.13～2025.10.20

地點：夢時代8F 顧客服務中心旁

時間：以夢時代百貨營業時間為準



《戀與深空POP-UP STORE》9/13聯動開啟！高雄夢時代登場。圖/曼迪傳播提供

《戀與深空POP-UP STORE》戀與深空滿額贈-心緒定格系列明信片組。圖/曼迪傳播提供

《戀與深空POP-UP STORE》半透明侵占系列-磁吸水波紋擺件。圖/曼迪傳播提供

《戀與深空POP-UP STORE》心緒定格系列-無邊晶彩色紙。圖/曼迪傳播提供