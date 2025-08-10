《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》超級富豪「賀來賢人」與阿呆合作無間

人小孩都喜歡的《蠟筆小新》最新電影《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》將在8月22日全台上映啦！本作的聲優陣容堪稱「超華麗傳奇級」，不僅有小林由美子、瀨戶麻沙美、山寺宏一、速水獎、阪本千夏等實力派聲優，更邀請到超人氣演技派男星賀來賢人首度參與《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，為超級富豪「烏爾夫」配音，帶來滿滿歌舞魅力！

賀來賢人曾以《我是大哥大!!》、《半澤直樹》等熱播日劇獲得觀眾喜愛，也曾替《金之國水之國》、《間諜家家酒》電影版配音，展現多樣演技與聲音實力。這次他在《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者》中聲演熱愛完美、尋找最強搭檔的富豪「烏爾夫」，「烏爾夫」是一位超級富豪，崇尚完美，最終選中阿呆展開一場充滿冒險與歡樂的旅程，成為本作最具話題性的跨界聲優之一，賀來表示自己從小就很喜歡蠟筆小新，「從沒想到能以聲優的身分參與，實在太開心了。」

特別的是，賀來賢人在這次不只配音，還將在電影中親自「獻唱」，這對於以演技見長的他而言也是一次全新挑戰。賀來表示：「我唱得很努力！比想像中流了還要多汗！」令人相當期待賀來賢人以歌舞形式呈現出來的霸氣富豪烏爾夫。

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》。圖/車庫娛樂提供

