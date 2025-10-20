《操控遊戲》池昌旭被都敬秀玩弄 錯判入獄絕地反擊

由池昌旭、D.O.都敬秀主演的動作韓劇《操控遊戲》（韓語：조각도시，英語：The Manipulated）將於11月5日獨家上線！這部十二集的動作復仇作品，講述一名人人稱羨的模範公民，卻莫名遭到誣陷入獄，瞬間被推入地獄深淵。

朴台仲是一位積極又富有同理心的模範公民，他努力追逐夢想、身邊圍繞著摯愛的親友，一切都朝著正確方向前進——直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁，順遂的人生毀於一旦。在獄中，他如同行屍走肉般度日，直到一名新囚犯出現，對方的遭遇竟與他驚人的相似，並暗示外界有人正在刻意誣陷無辜之人，而他們只是被操控的棋子。朴台仲在痛失一切後，發誓要找出幕後真兇，讓加害者血債血償！

原創韓國影集《操控遊戲》將在11月5日以四集首播揭開序幕，之後每週更新兩集，並於12月3日迎來震撼結局。由池昌旭（《惡中之惡》、《江南B-Side》）飾演遭誣陷的朴台仲、D.O.都敬秀（《逃出寧靜海》、《搖擺男孩》）則飾演神秘人安耀翰；本劇由韓國知名編劇吳相昊（《模範計程車》、《虛擬城市》）執筆，並由導演朴信禹（《全國死刑公投》）與金昌柱（《極速引爆》）執導。

《操控遊戲》是 Disney+ 最新公布的亞太原創作品之一，喜愛韓國犯罪劇的觀眾立即訂閱 Disney+，搶先收看《血謎拼圖》、《惡中之惡》、《江南B-Side》、《非法正義》等精彩作品。

《操控遊戲》。圖/Disney+提供

