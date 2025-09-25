《吳邪私家筆記》南派三叔《盜墓筆記》回歸 網評：還是楊洋版最好？

《盜墓筆記：吳邪的私家筆記》是南派三叔創作暢銷小說《盜墓筆記》系列的番外篇，由萬卷出版公司於2010年3月出版，台灣繁體版更名為《吳邪的私家筆記》。

全書分為六個篇章，包含老長沙、地形、明器、粽子、人物與資料等主題。書中不僅有吳邪的隨手塗鴉、旅途中的各種票據，還收錄了他對隊友的私下評價、對歷史的獨特見解，以及在盜墓旅程中的所見所聞與各種思緒，帶領讀者更深入了解這位主角的內心世界。

作者南派三叔(本名徐磊），他的《盜墓筆記》系列堪稱中國出版界的神作，長期佔據銷售排行榜榜首，獲讀者盛讚。南派三叔《盜墓筆記》系列小說與天下霸唱創作《鬼吹燈》系列小說，共同開創了中國通俗小說的「盜墓」風潮。

《吳邪私家筆記》改編自南派三叔同名原著。圖/擷取自微博

《吳邪私家筆記》劇集

奇幻冒險劇《吳邪私家筆記》改編自南派三叔創作的同名小說，由潘安子執導，總編劇南派三叔深度參與創作，集結了吳鎮宇、曹磊、徐振軒、程相、孫葛川野、李沐宸、馬京京等演員主演。2025年9月20日開播。

故事從古董店老闆吳邪意外得到一份神秘帛書開始。吳邪的三叔吳三省發現帛書中藏有一張地圖，為了追查失蹤的帛書主人，他帶著吳邪、潘子、小哥張起靈與大奎一同展開探險。在探秘過程中，他們結識了王胖子，一行人共同面對種種危險與神秘生物的攻擊，憑藉勇氣和智慧一次次化解危機。

在深入地底後，他們發現了一枚蛇眉銅魚，這枚銅魚揭開了吳三省一段不為人知的過去。隨後，三叔與神秘女子阿寧會面後便離奇失蹤。為了查明真相並找回三叔，吳邪與夥伴們將踏上全新的冒險旅程。

關於好評

選角與演技：主演徐振軒（飾演吳邪）與程相（飾演小哥）的選角受到好評，尤其徐振軒將吳邪的「天真無邪」與「狡黠可愛」詮釋得非常到位。此外，吳鎮宇飾演的吳三省也因精湛演技而備受讚賞。

場景氛圍：劇集的特效、場景與轉場都非常吸引人，實景拍攝的畫面讓觀影體驗更真實。許多觀眾也對片頭片尾曲表示喜愛，認為情感豐富，讓人感動。

劇情節奏：劇情發展流暢緊湊，埋設的伏筆讓人忍不住想繼續追下去，被認為是「越看越上頭」的懸疑盜墓劇。

風格貼合：儘管劇情有改動，部分觀眾仍認為劇集成功捕捉了原著中「韌性」、「對真相的執著」等核心精神，適合喜歡懸疑和盜墓題材的粉絲。

關於差評

劇情對白：批評者認為這版是2015年李易峰、楊洋《盜墓筆記》又重拍了一遍，但劇情平淡缺乏張力。太多毫無意義的場景，對白全是「碎嘴子式」的推動，觀影體驗像是在上課。

演技配音：有觀眾認為部分演員演技尷尬，特別是程相（飾演小哥）被批評「像木樁子」、「動都不動一下」。此外，台詞修改後導致配音與嘴型不一致，讓觀眾感到出戲。

改編創作：許多原著粉絲對劇本的改編感到失望，認為為了通過審核，將原著的「盜墓」精髓都改掉了，如古墓變燒窯、棺槨變煉丹爐，失去了原著味道。

選角爭議：部分粉絲對選角提出質疑，認為吳鎮宇並不適合飾演吳三省，且整體選角讓人失望，質疑製作方又在消費《盜墓筆記》。

【同場加映】琅琅原創盜墓小說推薦

👉《盜墓筆記外傳 雨村筆記（01）》作者：南派三叔

簡介：吳邪x張起靈x王胖子，盜墓筆記「鐵三角」再次連袂同行，在雨村一同度過悠閒的避世生活！

👉《盜墓筆記外傳十年》作者：南派三叔

簡介：自張起靈進入青銅門後已過去十年，為了實現當初的約定，吳邪、胖子、小花帶領著眾人再度前往雲頂天宮，準備迎接張起靈。

👉《北派盜墓筆記（1）》作者：雲峰

簡介：我是一個東北山村的窮小子，為了出人頭地，我加入了一個北方派盜墓團夥。各位如有興趣，不妨搬來小板凳，聽一聽。

