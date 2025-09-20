【影評】《聽海湧》六大看點：台灣人身份認同的百年掙扎

2025年為二戰終戰80年！吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵、周厚安、塚原大助主演的《聽海湧》，是台灣少見以二戰題材的影視作品，揭開一段沈沒在南洋80年的故事，也是歷史課本上沒有記載的真實事件再加以改編。值得一提，戲劇以戰爭為元素，卻沒有「屍橫遍野、血流成河」的驚悚，更多的是探討戰爭過程中，人性層面的探討，以及夾在不同國家中，身為小人物的無奈，且想要向上爬之決心。

驚喜的是，戲劇更增加懸疑推理元素。故事從戰後澳洲軍事檢察官找到「一堆被屠殺的屍體」開始，揪出事件發生原因，吸引刑偵劇迷一探究竟。劇中人物操著各國語言，日本、台灣、中國(福建)、澳洲等，說著不同國家的語言，沒有採用配音處理，台劇《聽海湧》顯得更為國際化。盤點台劇《聽海湧》六大看點，特別推薦莘莘學子們，透過戲劇學習課本上所沒有習得的知識。

劇情背景：昭和17年（1942年），日本帝國大量徵召台灣青年至婆羅洲看守盟軍戰俘，期間牽涉一場冷血的屠殺，二次世界大戰日本失敗後，曾被指認虐待戰俘成為戰犯，部份監視員無法回到台灣只能留在婆羅洲；那些活著回來的青年，也不願提及島上曾經歷過的事件。

日本殖民下的台灣 尋求身份認同的艱難

「俄烏戰爭」仍未停歇，以色列與伊朗戰事不明，美國總統大選結果逐漸白熱化，還有各國透過經濟戰取得勝利，但比起歷史上大大小小的戰爭，21世紀的我們仍活得安居樂業。很難想像力史上多次改朝換代下，市井小民需要面對的無奈與妥協。甲午戰爭後簽訂馬關條約，台灣被迫割讓給日本，台灣在皇民化運動下，受的是日本教育，過著日本人的生活，吃的是日本米，卻流著是漢人與原住民血液；當身不由己的無奈，遠離台灣土地下，在南洋與日本軍人一起生活，不可逆的階級制度顯得更明顯，劇中所述：「台灣軍眷比軍犬、軍鷹的階級地位都還要低！」

劇中三位在台灣好兄弟，新海志遠、新海輝、新海木德，二次世界大戰期間，因為各自的理由選擇遠赴南洋從軍。在日本軍事管理體制下，三個人因為不同的選擇，開啟一系列故事。如果是你，會選擇拋開民族意識，尋求他國認可的機會「活下去」？還是會為兄弟做到「各種犧牲份上」？又或者選擇「過好自己的人生」就好？夾在不同身份，卻要你做出抉擇，一件極為艱難的事！

《聽海湧》。圖/公視提供

日本人的野心：實現大東亞共榮圈PK歐美殖民主義

劇中有一個有趣點。塚原大助飾演日軍指揮官，向中華民國駐北婆羅洲領事羅進福（施名帥 飾）提出一要求，想一起聯手，讓亞洲人民從歐美殖民帝國中解放，藉此實現大東亞共榮圈輝煌大業。即便是日本為了想要在二次世界大戰中獲勝，向中國取得資訊才做此妥協，也勾勒出亞洲與歐美帝國各自的心態，又是另一層的階級對抗。

20世紀初全球面臨第一、二次世界大戰、勝利國透過戰後處置條約進行割讓之事，歐美殖民主義逐漸拓展至亞洲世界，日本人的野心由來已久，從過去歷史軍國主義，武士道精神足以見得；甚至透過武士道精神在二戰中創立「特別攻擊隊」「一人、一機、一彈換一艦」行自殺式襲擊，想獲得最大破壞力求取成功。這樣的野心，導致夢想著如何攻打歐美國家，想要站上高人一等的地位。疏不知最後敗在「廣島與長崎2顆原子彈」，二次世界大戰正式結束，不僅造成戰後大傷，當時生下來的寶寶也有「小頭症」。

日本戰後的姿態，被描述成一種新的和平主義，其野心真的消滅了嗎？或許不是姿態放低，而是為了目的所作出的調整。

《聽海湧》新海三兄弟，左起黃冠智、吳翰林、朱宥丞。圖/公視提供

歷史課本沒有訴說的故事 被遺忘的歷史如何再次被記憶？

身處在和平21世紀的我們，各國透過音樂與流行文化交流，年輕人沒有經歷過戰爭的摧殘與屈辱，或許還想著「因為喜歡日本，如果當時台灣沒有從日本的手中還回去，那麼我可能是日本人！」又或者幻想著「如果我們是美國人、歐洲人就好？」即便過去歷史課本曾經被記錄，沒有身在其中仍無法體會。

《聽海湧》更甚一籌，所述的是歷史課本沒有提到，或者曾提及隻字片語依然沒有被記得的真實事件：二戰後期，部分台灣的子弟，投入參加皇民奉公會招考的「戰俘監視員」的故事。真實社會中，日本自二次世界大戰失利，這些「戰俘監視員」不僅面對身份認同危機，甚至大眾的刻板印象與不信任，終導致他們活在不堪的生活之下。現在學生們面對108課綱的考驗，不僅只是學習課本上的知識，像是《聽海湧》這種針對真實事件加以改編的劇集，更值得一看。

《聽海湧》。圖/公視提供

戰爭下人性層面探討：身不由己的無奈 關於親情、友情與愛情

撇開戰爭片所謂殺紅眼「屍橫遍野、血流成河」的橋段，劇中想探討的是「戰事下難能可貴的人性面情感。」包括領事夫妻鶼鰈情深、保護孩子的勇氣、以及誓死保護好兄弟獨自承擔之兄弟情；又或者是想取得家人認可不斷努力的愛情，還有領事寧可求死也不願意投降的堅貞愛國之心。

但是，新海志遠為了讓新海輝、新海木德能夠過上好生活，不惜獨自扛起罪責，忍乳負重犧牲自己，真的值得嗎？也留下一個議題給大家探討，戰事下你會選擇為他人犧牲自己，還是為了活下去不惜出賣他人？

《聽海湧》。圖/公視提供

善惡並非二元對立 恩怨情仇推動事件發展

事情總有一體兩面，善惡也並非絕對，每個人做出的善與惡決定，多半也帶有不得以的苦衷與主觀意識存在。當我們讚許周厚安飾演的澳洲軍事檢察官有多英明，又或許他還有厭惡日本人的心境，調查事件真偽，透過「台籍戰俘監視員」這個模糊地帶，向日本復仇。

至於日本律師，即便身為「台籍戰俘監視員」被告律師，但台灣畢竟只是殖民地並非日本公民，究責給台灣人，即可保住日本人，這樣的審判真的公平嗎？

有質感的畫面設計 驚天地泣鬼神的配樂

好的畫面與音樂設計，能增添戲劇可看度。非常讚賞《聽海湧》片頭設計，高質感的畫面呈現，搭配可歌可泣的樂聲，觀眾彷彿隨著戲劇，穿越時空走入二戰年代，體驗戰事下每個角色的無奈與憤怒。

劇中角色有來自澳洲的檢察官與軍事法庭、日本律師與軍人、還有來自台灣的「三位台籍戰俘監視員」，《聽海湧》並沒有將各國語言進行配音，反而利用大量日語和台詞交雜，真實呈現歷史背景；至於澳洲檢察官與軍事法庭則使用英語，以及日本來的律師則使用日語，不會因為是台劇，令觀眾發生角色錯亂與疑慮，實屬難得。

《聽海湧》全劇共五集，由公共電視出品，高雄人和三餘創投聯合出品，看不見電影工作室與回甘映像製作，主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝。

《聽海湧》。圖/公視提供