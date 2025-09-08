《師大公園地下社會》從殺貓案到黑吃黑 每座公園都有自己的規矩？

《師大公園地下社會》小說家林峰毅絕對代表作

小說家林峰毅創作的懸疑推理小說《師大公園地下社會》，講述一位「打工仔」化身「非典型偵探」，深入當代台灣社會的黑暗角落，揭開虛偽大人的面具，並在過程中揮出最有力的一拳。

主角「打工仔」林效虎被姊姊強迫到「末日書店」打工，卻意外成為黑社會老大的救星。他從追查毒貓案開始，一路捲入器官交易的黑市，甚至面臨黑吃黑的致命陰謀。故事在緊張刺激的同時，也提出「大人不進公園，小孩不去夜市」的暗喻，挑戰了界線與規則的界線。

《師大公園地下社會》改編自林峰毅創作同名小說。該劇於2022年11月11日宣佈開拍，獲得文化內容策進院的「內容開發專案計劃」的前期開發支持，由阿榮影業製作，導演林正忠執導，李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤等演員主演。

故事以台灣師範大學周邊社區為背景，圍繞著五位背景各異的青年。主線故事從校園社團活動引發的意外開始，逐步牽引出城市開發利益、青少年權益保護等社會議題。在抗爭與妥協的拉扯中，主角們重新審視個人理想與社會現實的衝突，並透過集體行動實現自我救贖。

《師大公園地下社會》。圖/擷取自《師大公園地下社會》官方FB

在《師大公園地下社會》中，導演林正忠採用紀實風格，透過大量手持與長鏡頭拍攝，強化影集的真實感。這群年輕主演們不僅僅是劇情的推動者，更是這部作品靈魂的所在：

李玉璽飾演社團領袖「骨男」。他所扮演的角色不僅是團隊的領頭羊，更是理想主義與現實衝突的縮影。在面對社會的壓力和挑戰時，他必須在堅守信念與尋求妥協之間做出艱難的選擇。

陳零九飾演網路工程師「林效虎」，同時也是抗爭行動背後不可或缺的技術支援者。他用鍵盤和程式碼為團隊提供策略與掩護，證明了在現代社會的鬥爭中，科技力量同樣能發揮巨大的作用。

吳思賢飾演法學院高材生「史派克」，為團隊提供法律諮詢。他的角色代表著理性與秩序，在混亂與衝動中，他試圖用法律知識為這場抗爭找到一條合法的出路，同時也面臨著道德與人情的考驗。

姚愛寗飾演新聞系學生「米拉」，負責記錄與傳播事件。她手中的攝影機和筆記本，是揭露真相的武器。她的角色透過媒體的力量，將地下社會的真實面貌公諸於世，讓更多人看見被隱藏的角落。

郭書瑤飾演社區咖啡店老闆「佩恩」，成為串聯各方勢力的關鍵人物。她的咖啡店不僅是團隊的秘密基地，更是各種資訊與人脈的匯集地。她以成熟而穩重的姿態，默默地支持著這群年輕人，成為他們最堅實的後盾。

連俞涵飾演末日書店老闆娘「連雪」。作為林效虎的姊姊，她將弟弟強行拉進書店工作，也因此意外將他捲入了這場風波之中。她的角色不僅是故事的開端，也代表著一種堅韌不拔的女性力量。更多消息👉《師大公園地下社會》官方FB

