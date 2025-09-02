《錦繡宅心》姜家姐妹重生 換轎奪婚命運大洗牌

LINE TV熱播的古裝宅鬥愛情短劇《錦繡宅心》由新生代演員朱麗嵐、秦天宇領銜主演，講述姜家姐妹在新婚當日，雙雙帶著前世記憶重生，妹妹姜雨兒（穆樂恩飾）轎前強行換婚，妄想透過換婚逆襲人生，原本的嫡女姜雪瑩（朱麗嵐飾）上一世雖嫁得風光，卻被夫君屢屢背叛，生活飽受折磨，重生後她決定為自己而活，劇中她智鬥心機小妾和妹妹，朝著主母之位邁進，與夫君陸君行（秦天宇飾）原本是表面夫妻，陸君行表面浪蕩，實則隱忍謀略的世子，兩人逐漸攜手揭穿宅門陰謀，從互相試探到惺惺相惜。

由茱麗嵐飾演的女主角姜雪寧，外表清麗優雅，內心卻是「扮豬吃老虎」的腹黑女王。前世，她遭妹妹陷害慘死，帶著滿腔怨恨重生歸來。她深知，要扭轉悲劇命運，必須步步為營。姜雪寧憑藉著前世的記憶與智慧，巧妙地透過「換花轎」等手段，從不受待見的庶女，一躍成為尊貴的世子妃。

重生後的她，披著溫柔優雅的外衣，內心卻藏著毒舌與犀利。她遊走於深宅大院的權力鬥爭中，智鬥各路敵人，手段果決卻堅守底線。姜雪寧的復仇之路，不僅僅是為了彌補前世的遺憾，更是要以全新的身份，改寫自己與所有人的命運。

朱麗嵐以電影《水怪》榮獲「網際網路影視文娛盛典」年度網絡電影最佳女演員，曾參演古裝劇《沉香如屑》、《長月燼明》，出眾的外貌和氣質讓她獲封「神顏美人」，此次挑戰重生靈魂的角色，細膩演技深獲觀眾讚賞。男主角秦天宇曾演出《榜上佳婿》、《寧安如夢》等作品，此次飾演外表紈絝、內心深情的雙面世子，與朱麗嵐組成全新「重生夫婦」，展開令人期待「盲盒式婚姻」。《錦繡宅心》全集上架，VIP搶先看。

《錦繡宅心》。圖/LINE TV 提供

《錦繡宅心》。圖/LINE TV 提供

《錦繡宅心》。圖/LINE TV 提供

《錦繡宅心》。圖/擷取自微博