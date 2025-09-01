《賢婿》金融男穿越成贅婿 攜手公主賣「奶茶」逆襲成首富
近來短劇市場蓬勃發展，憑著節奏明快、多元題材，吸引大量觀眾。從甜寵、爽劇到古裝，其中不少精品短劇製作規模不輸正劇，像是今年夏天殺出重圍的古裝短劇《賢婿》，由潘毅鴻、朱容君、范夢、辜芷芸領銜主演，講述現代社畜意外穿越至古代，成為不受待見的贅婿，不過他將現代的奶茶配房帶入古代，靠賣奶茶變成全城首富，更創辦報紙、攬英才，助公主縱橫朝堂，從外界認為的廢材贅婿，逆襲成當之無愧的「賢婿」。
《賢婿》開播後大受好評，被譽為今年短劇黑馬，飾演男主角「蕭寧」的潘毅鴻也一舉走紅，他劇中兼具少年感和沈穩氣場，行事雷厲風行，讓觀眾直呼「看蕭寧就像男生看甜妹一樣上頭」。潘鴻毅接受大陸媒體專訪，坦言短劇成績超乎預期，但比起「爆款」的標籤，被觀眾喜歡、認可更讓他開心。
他說飾演「蕭寧」一角讓人大呼過癮，他說：「首先劇本的創作很扎實，是這部劇成功的關鍵，導演也給演員極大的發揮空間，與導演的溝通中，也常常碰撞出意想不到的火花，這些即興創作，最後成為觀眾喜歡的橋段。」
拍戲前他也做足功課，並為角色寫了一篇5000字的人物小傳，分析角色的前世和今生，梳理角色的行為邏輯，「我必須完全理解角色，走進他的靈魂，才能理解每個眼神背後的故事，每句台詞深處的用意」。他也會研究市場上爆紅的口碑好劇，揣摩不同題材的表演方式，「看劇時如果有被某個片段打動，就會思考這段表演為什麼能引起共鳴」。《賢婿》LINE TV全集上架免費追。
