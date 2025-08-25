2025全球OTT獎／完整得獎名單《苦盡柑來遇見你》奪4獎霸氣稱王
2025年國際串流媒體節「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）頒獎典禮，於8月24日在釜山電影殿堂露天劇場盛大舉行。作為釜山國際影展旗下的重要單元，這項賽事的前身為「亞洲內容暨全球OTT大獎」，如今正式擴大為全球性獎項，納入更多國際作品，旨在表彰全球串流媒體領域的頂尖內容與創作者。
本屆頒獎典禮共設置14個競賽獎項和5個邀請獎項，聚焦於全球 OTT 產業的內容、創作者與技術成就。這場盛典不僅體現了串流媒體的蓬勃發展，也為業界樹立了更具影響力與權威性的標竿。從台灣的《化外之醫》到韓國的《苦盡柑來遇見你》，再到各國的優秀作品，這份名單如同一個縮影，反映出影視創作不再受限於國界。我們見證了不同文化背景的故事如何透過串流平台走向世界，打破隔閡，觸動人心。以下為各獎項的得獎名單（🏆為得獎者）：
✔️最佳創意獎
《黑色處決令》（Applause Entertainment）
《瘋狂獨角獸》（NETFLIX）
《北上》（愛奇藝 iQIYI）
《未知的首爾》（Studio Dragon）
🏆《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
✔️最佳OTT原創
《影后》（NETFLIX）
《家庭計畫》（Coupang Play）
《難哄》（優酷 YOUKU）
🏆《血謎拼圖》（Disney+）
《流氓讀書會》（TVING）
《昨日的你》（Viu）
✔️最佳亞洲內容
《4°C》（Salem Entertainment）
🏆《化外之醫》（公共電視 PTS Taiwan）
《Saving Grace》（ABS-CBN Studios）
《班上的女同學，我全部都喜歡》（telepack）
《三命》（MakerVille）
✔️最佳實境與綜藝
《旗安84的奇趣民宿》（NETFLIX）
《古味偵探5》（WaWa Pictures）
《SNL Korea 7》（Coupang Play）
🏆《街頭女戰士 World of Street Woman Fighter》（CJ ENM）
✔️最佳導演
申娜妍《健將聯盟》（SLL）
Nottapon BOONPRAKOB《瘋狂獨角獸》（愛奇藝 iQIYI）
🏆姚曉峰《北上》（NETFLIX）
Volodymyr YANOSHCHUK《The Train》（UPHub）
金元錫《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
✔️最佳編劇
德尾浩司、一戶慶乃《獅子的藏身處》（TBS Television）
姜草《照明商店》（Disney+）
張世嫻、溫鬱芳《化外之醫》（公共電視 PTS Taiwan）
李江《未知的首爾》（Studio Dragon）
何靜怡《三命》（MakerVille）
🏆林恦賰《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
✔️最佳男主角
Berik AITZHANOV《4°C》（Salem Entertainment）
白敬亭《難哄》（優酷 YOUKU）
樸寶劍《健將聯盟》（SLL）
Natara NOPPARATAYAPON（Ice）《瘋狂獨角獸》（NETFLIX）
朱智勳《外傷重症中心》（NETFLIX）
🏆坂口健太郎《愛過之後來臨的》（Coupang Play）
✔️最佳女主角
🏆朴恩斌《狂醫魔徒》（Disney+）
白鹿《北上》（愛奇藝 iQIYI）
樸寶英《未知的首爾》（Studio Dragon）
IU《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
廣瀨鈴《誰看見了孔雀在跳舞？ 》（TBS Television）
✔️最佳男配角
王千源《漂白》（愛奇藝 iQIYI）
吳鎮宇《邊水往事》（優酷 YOUKU）
🏆吳正世《健將聯盟》（SLL）
坂東龍汰《獅子的藏身處》（TBS Television）
崔代勳《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
✔️最佳女配角
鍾欣凌《影后》（NETFLIX）
文淇《異人之下之決戰！碧遊村》（優酷 YOUKU）
尾野真千子《獅子的藏身處》（TBS Television）
張榮男《未知的首爾》（Studio Dragon）
🏆廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）
✔️最佳新人男演員
Zahan KAPOOR《黑色處決令》（NETFLIX）
Hirunkit CHANGKHAM（Nani）《亦敵亦友》（GMMTV）
Wongravee NATEETORN（Sky）《亦敵亦友》（GMMTV）
史彭元《藉命而生》（愛奇藝 iQIYI）
🏆姜有皙《機智住院醫師生活》（eggiscoming）
秋英宇《外傷重症中心》（NETFLIX）
✔️最佳新人女演員
徐若晗《愛你》（愛奇藝 iQIYI）
🏆林廷憶《影后》（NETFLIX）
李琇仙《家庭計畫》（Coupang Play）
🏆鄭受彬《善意的競爭》（STUDIO X+U（LG U+）
✔️最佳視覺效果
《比天堂還美麗》（SLL）
🏆《異人之下之決戰！碧遊村》（優酷 YOUKU）
《照明商店》（Disney+）
《在人間》（愛奇藝 iQIYI）
✔️最佳原創歌曲
林英雄〈比天堂更美麗〉《比天堂還美麗》（SLL）
五月天〈任性〉《難哄》（優酷 YOUKU）
10CM〈晚霞〉《未知的首爾》（Studio Dragon）
TXT〈When That Day Comes〉《機智住院醫生生活》（eggiscoming）
🏆Ado〈Elf〉《誰看見了孔雀在跳舞？ 》（TBS Television）
✔️最佳人氣獎
🏆白敬亭《難哄》（優酷 YOUKU）
🏆白鹿《北上》（愛奇藝 iQIYI）
