2025全球OTT獎／完整得獎名單《苦盡柑來遇見你》奪4獎霸氣稱王

2025年國際串流媒體節「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）頒獎典禮，於8月24日在釜山電影殿堂露天劇場盛大舉行。作為釜山國際影展旗下的重要單元，這項賽事的前身為「亞洲內容暨全球OTT大獎」，如今正式擴大為全球性獎項，納入更多國際作品，旨在表彰全球串流媒體領域的頂尖內容與者。

本屆頒獎典禮共設置14個競賽獎項和5個邀請獎項，聚焦於全球 OTT 產業的內容、創作者與技術成就。這場盛典不僅體現了串流媒體的蓬勃發展，也為業界樹立了更具影響力與權威性的標竿。從台灣的《化外之醫》到韓國的《苦盡柑來遇見你》，再到各國的優秀作品，這份名單如同一個縮影，反映出創作不再受限於國界。我們見證了不同文化背景的故事如何透過走向世界，打破隔閡，觸動人心。以下為各獎項的得獎名單（🏆為得獎者）：

✔️最佳創意獎

《黑色處決令》（Applause Entertainment）

《瘋狂獨角獸》（NETFLIX）

《北上》（愛奇藝 iQIYI）

《未知的首爾》（Studio Dragon）

🏆《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳創意獎入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳OTT

《影后》（NETFLIX）

《家庭計畫》（Coupang Play）

《難哄》（優酷 YOUKU）

🏆《血謎拼圖》（Disney+）

《流氓讀書會》（TVING）

《昨日的你》（Viu）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳OTT原創入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳亞洲內容

《4°C》（Salem Entertainment）

🏆《化外之醫》（公共電視 PTS Taiwan）

《Saving Grace》（ABS-CBN Studios）

《班上的女同學，我全部都喜歡》（telepack）

《三命》（MakerVille）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳亞洲內容入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳實境與綜藝

《旗安84的奇趣民宿》（NETFLIX）

《古味偵探5》（WaWa Pictures）

《SNL Korea 7》（Coupang Play）

🏆《街頭女戰士 World of Street Woman Fighter》（CJ ENM）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳實境與綜藝入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳導演

申娜妍《健將聯盟》（SLL）

Nottapon BOONPRAKOB《瘋狂獨角獸》（愛奇藝 iQIYI）

🏆姚曉峰《北上》（NETFLIX）

Volodymyr YANOSHCHUK《The Train》（UPHub）

金元錫《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳導演入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳編劇

德尾浩司、一戶慶乃《獅子的藏身處》（TBS Television）

姜草《照明商店》（Disney+）

張世嫻、溫鬱芳《化外之醫》（公共電視 PTS Taiwan）

李江《未知的首爾》（Studio Dragon）

何靜怡《三命》（MakerVille）

🏆林恦賰《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳編劇入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳男主角

Berik AITZHANOV《4°C》（Salem Entertainment）

白敬亭《難哄》（優酷 YOUKU）

樸寶劍《健將聯盟》（SLL）

Natara NOPPARATAYAPON（Ice）《瘋狂獨角獸》（NETFLIX）

朱智勳《外傷重症中心》（NETFLIX）

🏆坂口健太郎《愛過之後來臨的》（Coupang Play）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳男主角入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳女主角

🏆朴恩斌《狂醫魔徒》（Disney+）

白鹿《北上》（愛奇藝 iQIYI）

樸寶英《未知的首爾》（Studio Dragon）

IU《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

廣瀨鈴《誰看見了孔雀在跳舞？ 》（TBS Television）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳女主角入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳男配角

王千源《漂白》（愛奇藝 iQIYI）

吳鎮宇《邊水往事》（優酷 YOUKU）

🏆吳正世《健將聯盟》（SLL）

坂東龍汰《獅子的藏身處》（TBS Television）

崔代勳《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳男配入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳女配角

鍾欣凌《影后》（NETFLIX）

文淇《異人之下之決戰！碧遊村》（優酷 YOUKU）

尾野真千子《獅子的藏身處》（TBS Television）

張榮男《未知的首爾》（Studio Dragon）

🏆廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳女配入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳新人男演員

Zahan KAPOOR《黑色處決令》（NETFLIX）

Hirunkit CHANGKHAM（Nani）《亦敵亦友》（GMMTV）

Wongravee NATEETORN（Sky）《亦敵亦友》（GMMTV）

史彭元《藉命而生》（愛奇藝 iQIYI）

🏆姜有皙《機智住院醫師生活》（eggiscoming）

秋英宇《外傷重症中心》（NETFLIX）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳新人男演員入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳新人女演員

徐若晗《愛你》（愛奇藝 iQIYI）

🏆林廷憶《影后》（NETFLIX）

李琇仙《家庭計畫》（Coupang Play）

🏆鄭受彬《善意的競爭》（STUDIO X+U（LG U+）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳新人女演員入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳視覺效果

《比天堂還美麗》（SLL）

🏆《異人之下之決戰！碧遊村》（優酷 YOUKU）

《照明商店》（Disney+）

《在人間》（愛奇藝 iQIYI）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳視覺效果入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳原創歌曲

林英雄〈比天堂更美麗〉《比天堂還美麗》（SLL）

五月天〈任性〉《難哄》（優酷 YOUKU）

10CM〈晚霞〉《未知的首爾》（Studio Dragon）

TXT〈When That Day Comes〉《機智住院醫生生活》（eggiscoming）

🏆Ado〈Elf〉《誰看見了孔雀在跳舞？ 》（TBS Television）

2025年「全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳原創歌曲入圍名單。圖/擷取自www.kisf.kr

✔️最佳人氣獎

🏆白敬亭《難哄》（優酷 YOUKU）

🏆白鹿《北上》（愛奇藝 iQIYI）

