《瑞草洞》你也「想辭職」嗎？超真實職場日記引共鳴

《黑話律師》、《皮諾丘》韓劇男神李鍾碩睽違三年最新韓劇《瑞草洞》本週即將迎來大結局，該劇開播以來熱度高居不下，被粉絲誇讚「笑中帶淚」、「社畜生活超真實」，並持續在Disney+ 台灣區霸榜收視冠軍。

《瑞草洞》劇中深刻描寫五名受僱律師的工作甘苦談，即便每天都喊著「不想工作」，仍積極為了不同的弱勢族群打贏每一場官司。在最新劇情當中，原本已當九年受僱律師的安宙恆（李鍾碩 飾），終於對律師事務所的唯利是圖感到不滿而當面質疑上司，被觀眾預測他可能會在完結篇正式「自立門戶」，而他與康喜智（文佳瑛 飾）的戀情才剛開花結果，接下來還會有什麼樣的發展？精彩大結局即將揭曉。

五位主演最近登上Disney+ 節目訪談，李鍾碩提到拍攝過程長達半年、氣氛非常輕鬆愉快，真情告白「我交到了可以一起度過往後人生的好朋友」， 不過竟被文佳瑛爆料「笑場超多次」！讓李鍾碩急忙澄清自己平時不是容易NG的人「但只要輪到我拍攝時，林成財就故意扮鬼臉、還在牙齒上貼海苔逗我笑」並控訴對方事後總是裝沒事，笑罵「搞得像我是怪人一樣！」，甚至後續拍到法庭戲時還需要請林成財先離開，以免自己又笑場NG，超逗趣的互動也讓眾人笑稱成財簡直是李鍾碩甜蜜的負荷。

《瑞草洞》深刻描繪受僱律師的社畜生活，有如「律師復仇者聯盟」的五人幫律師，明明實力堅強，但每天都要面對上司、客戶的刁難，工作不順，因此對未來總是感到困惑，只有一起吃飯時才能夠相互取暖，寫實劇情更讓韓國掀起律師追劇風潮，法律時報也大讚「這部劇，根本在演我們的故事」。台灣也有不少律師網友分享甘苦談，提到受僱律師的生活真的就是這樣，時常熬夜、加班又要忍受被批評被刁難的負面情緒，直呼大家一定要看這部劇。

《瑞草洞》。圖/Disney+ 提供

不只是工作社畜橋段，浪漫談情也讓所有粉絲印象深刻，李鍾碩與文佳瑛的感情戲幾乎每一段都充滿粉紅泡泡，包括吃飯時相互夾菜、街頭擁吻，都絕對會讓觀眾直呼「超浪漫」，日前韓媒報導專訪攝影師表尚宇，他誇讚演員對於表演非常熱情，「在拍攝吻戲時，演員李鍾碩摔倒了，真是太可怕了。我們差點不得不暫停拍攝，但他忍著疼痛堅持下來，專注於表演，一直到最後一刻。」稱讚李鍾碩的專業、敬業展現得淋漓盡致。

IU的現實男友李鍾碩這次合作曾在《苦盡柑來遇見你》扮演「IU弟弟」的姜有皙，兩人於《瑞草洞》卻成為「情敵」，全因姜有皙這次飾演私下一直暗戀文佳瑛的富二代律師趙昌原，最終在看見兩名好友正式交往之後，只能選擇默默退出這段三角曖昧戀，內斂苦戀演出也獲得許多網友讚賞，姜有皙今年一連主演《苦盡柑來遇見你》、《機智住院醫生生活》以及《瑞草洞》，同樣都是叫好叫座的大熱戲劇，讓他甚至被網友誇讚是「韓劇福星」。《瑞草洞》將於本週六、日在Disney+ 迎來精彩大結局。

