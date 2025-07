《占領電視台》500名人質受困 櫻井翔對決神秘「妖」集團

由「嵐」成員櫻井翔主演的「占領系列」,繼《占領大醫院》、《占領新機場》後,第三部《占領電視台》(日語:放送局占拠,英語:They wanted to fly far away on the airwaves)於日前開播,由櫻井飾演的熱血刑警武藏三郎,與戴著神秘妖怪面具的武裝集團「妖」展開驚心動魄的對決。

《占領電視台》首集播出後立即掀起熱議,不僅劇情緊湊、高潮迭起,劇中更藏有多處與「嵐」相關的彩蛋,包括代表嵐出道日的車牌號碼、他主持節目的布景、甚至連 2009 年演出的《The Quiz Show》海報都現身螢幕,引發粉絲瘋狂尋寶,直呼「製作團隊太用心!」《占領電視台》首集已於 KKTV 上架,每週日更新。

這是「占領系列」首次在炎夏開播,櫻井翔在製作發表會上苦笑說:「每天看天氣預報都會忍不住說『真的假的?』,一邊和酷暑奮戰。」面對這次登場的妖怪面具武裝集團,他笑說原本以為前兩部的「鬼」與「十二生肖」已經把能用的面具題材用完,「妖」的設定讓他大感意外:「我原本還猜會不會是星座系列,結果是妖怪,完全出乎意料!」由於場景設定在電視台,許多場景都在台內實地拍攝,他也分享拍攝趣聞:「我們的準備區剛好在體育部門的樓層,我平常也主持體育節目,所以那邊有不少認識的工作人員。穿著戲服經過還被打招呼,我怕劇情曝光,只好裝作沒聽見,有點尷尬呢。」

日劇《占領電視台》戴著神秘妖怪面具的武裝集團「妖」將與櫻井翔展開激對決。圖/KKTV提供

《占領電視台》除了比嘉愛未、膳任(Sonim)、瀧內公美、GUNPEE 等熟面孔回歸外,第三部也加入新卡司戶次重幸,飾演電視台報導節目製作人奄美大智。比嘉愛未開玩笑說:「我已經連續三年當人質,這設定真的沒聽過,還得裝作每次都很新鮮,很難耶!」戶次則透露拍攝現場保密措施嚴密,自己曾不小心在現場叫出面具演員的名字,因此被導演小聲糾正,哭笑不得地說:「早點跟我說這裡的規矩嘛!」櫻井翔也補充:「每個演員都很敏感,不知道誰知道多少資訊,就像一場情報戰,也讓拍攝更有趣。」

回歸本作的還有人氣成員菊池風磨,他再度飾演「青鬼」大和耕一,於首集中意外現身,並將一份神秘檔案交給警察伊吹,為整體懸疑氣氛增添壓迫感。儘管出場時間不長,卻牽動整體劇情發展,粉絲紛紛留言:「風磨的氣場還是一出現就讓人緊張起來」「他到底會不會再出手?太期待青鬼的動向!」《占領電視台》 KKTV 每週日精彩跟播中!

日劇《佔領電視台》比嘉愛未回歸飾演櫻井翔之妻,再度成為人質。圖/KKTV提供

日劇《佔領電視台》首集關於櫻井翔的彩蛋滿滿,讓粉絲樂翻。圖/KKTV提供

日劇《佔領電視台》菊池風磨再度飾演「青鬼」,首集意外現身。圖/KKTV提供

《占領電視台》。圖/KKTV提供