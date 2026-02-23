228免費看電影：《超級大國民》《天馬茶房》《阿根廷正義審判》等直視「白色恐怖」傷痕

和平紀念日除了放假，更可以用好的影視作品踏入歷史。國家影視聽中心選在今（2026）年二二八連假，免費放映四部圍繞白色恐怖的電影：萬仁導演的《超級大國民》（1995）、故事背景即發生在二二八事件前夕的《天馬茶房》（1999），以及記錄拉丁美洲世紀審判的《阿根廷正義審判》（2023），與拿下第97屆奧斯卡最佳國際影片獎的巴西電影《我依然在此》（2024)。盼能讓觀眾透過跨世紀、跨國籍的影像故事開啟對話。

日前網友熱議強推，進影廳看完《大濛》之後，必須「搭配服用」的歷史電影就是萬仁導演的「台灣三部曲」之一《超級大國民》。電影開場引言「霧散了，景物終於清晰。但是，為什麼都含著眼淚。」震撼人心，《超級大國民》以虛構的人物、劇情，精準重現1950年代台灣人心惶惶的社會氛圍。主角許毅生被警總逮捕並遭嚴刑拷打，被迫供出一同參與讀書會的好友陳政一，致使對方遭槍決身亡。陳政一前往刑場時高舉雙手，比出代表「懲治叛亂條例第二條第一項」的數字二一手勢，是每年和平紀念日必定要重新複習的台灣影史名場面。

《超級大國民》以虛構的人物、劇情，精準重現1950年代台灣人心惶惶的社會氛圍。圖/國家電影及視聽文化中心

《超級大國民》角色比出數字二一手勢的片段，是每年和平紀念日必定要重新複習的台灣影史名場面。圖/國家電影及視聽文化中心

林正盛導演的《天馬茶房》以愛情故事串連1945年的二二八事件，咖啡店「天馬茶房」的話劇舞台悄悄醞釀暖玉與阿進剛萌芽的情愫，兩人正打算遠走他鄉共譜美好未來，卻在此遇上交易私煙查緝的警民糾紛，因而被推入時代的洪流中。《天馬茶房》演員卡司眾星雲集，由林強、蕭淑慎主演，與戴立忍、龍劭華、陳淑芳、葉天倫等人聯手，帶觀眾透過電影回到事件現場。

《天馬茶房》卡司眾星雲集。圖左起：林強、葉天倫、蕭淑慎。圖/鴻聯國際

《天馬茶房》故事即是以228事件的引爆點「天馬茶房」為背景。圖左起：龍劭華、陳淑芳。圖/鴻聯國際

白色恐怖並非台灣獨有，雙手染血、惡名昭彰的獨裁軍官，在有生之年被正義制裁！獲2024台灣國際紀錄片影展國際競賽首獎的《阿根廷正義審判》，剪輯梳理長達530小時的法庭影像，紀實1985年阿根廷民選政府審判前軍政府獨裁者，與九位彼時位高權重軍官的過程。倖存者與其家屬站上證人席，顫抖控訴數以千計的人們失蹤、婦女被強暴、學校成為酷刑監獄，以及受難者從飛機上被推落山谷、大海的「死亡飛行」虐殺事實。於是四十多年後、遠在太平洋另一端的我們，也明白了何謂南美洲史上無法抹滅的「骯髒戰爭」之威權共犯結構如何成形，以及轉型正義如何讓逝者與生者重回平息。

《阿根廷正義審判》剪輯梳理長達530小時的法庭影像。（Impronta Films）。圖/國家電影及視聽文化中心

《阿根廷正義審判》描繪南美洲史上無法抹滅的「骯髒戰爭」。（Impronta Films）。圖/國家電影及視聽文化中心

繼《中央車站》後，巴西導演華特薩勒斯以《我依然在此》再次拿下奧斯卡金像獎的肯定！海灘上愜意慵懶的日常、丈夫和孩子歡聲笑語，尤妮絲以為會一直過著幸褔快樂的日子，她沒想過1971年獨裁政權的肅清行動掃蕩巴西，丈夫魯本斯就此「被消失」，風光明媚的美好人生一夕之間變調。《我依然在此》看見一位妻子、一位母親、一位女性背負白色恐怖的重量，堅韌地撐起全家，並不忘持續給下一代愛和希望，帶給觀者強烈的勇氣。四部於和平紀念日連假免費放映的精彩選片，更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

《我依然在此》故事背景為1971年巴西獨裁政權的白色恐怖。圖/好威映象

巴西導演華特薩勒斯以《我依然在此》拿下奧斯卡金像獎肯定。圖/好威映象