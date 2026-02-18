《教父》冷靜軍師成絕響！奧斯卡影帝勞勃·杜瓦95歲辭世，70年演技傳奇落幕

奧斯卡影帝 勞勃杜瓦辭世，享耆壽 95 歲（1931–2026）。

勞勃杜瓦（Robert Duvall）是美國影壇公認最偉大的男演員之一，他長達 70 年的職業生涯橫跨電影與電視，他的表演風格內斂沈穩，不慍不火，偶而演主角，但大都是不可或缺的配角，無論是詮釋正派還是反派的能恰如其分，擅長深入幽微複雜的角色內心，將角色的脆弱面以及剛強堅毅刻劃的絲絲入扣。

他的銀幕處女作是 1962 年的 《梅岡城故事》 (To Kill a Mockingbird)，七十年代演出70 年代與法蘭西斯柯波拉合作，在 《教父》 (The Godfather) 系列中飾演冷靜低調的軍師「湯姆海根」，成為其最具代表性的角色之一，並以首集入圍奧斯卡最佳男配角。

1979年他又以 《現代啟示錄》 (Apocalypse Now)於戰爭中迷失瘋狂的基爾戈中校一角，拿到英國電影學院獎、金球獎最佳男配角，並再度入圍奧斯卡。在七十年代他還演出阿特曼的諷刺喜劇《外科醫生》（M*A*S*H），片中他以自以為是又無能的討人厭醫官一角，成為生涯少數真正反派。

八十年代，勞勃杜瓦 先以1980年《霹靂上校》 (The Great Santini)裡軍事化教育的專制父親一角首度入圍奧斯卡最佳男主角。勞勃杜瓦終於以1983年 《溫柔的慈悲》 (Tender Mercies）中那尋求情感救贖的酗酒鄉村歌手一角榮登奧斯卡影帝寶座。

他在片中以極為自然收斂的生活化演技，將角色內在陰影與面對情感的重新開始都有細膩的感人詮釋。他還同時獲得金球獎、紐約影協、洛杉磯影協等最佳男主角，幾乎橫掃。

九十年代，勞勃杜瓦以自編自導的1997年 《來自天上的聲音》 (The Apostle)再度獲得矚目，其演繹一名身負罪刑的逃亡牧師，淋漓盡致的高難度詮釋，被譽為其從影生涯最複雜精彩的演出，果然不負眾望再度入圍奧斯卡最佳男主角。

1998年 《法網邊緣》 (A Civil Action)他又以片中反派辯護律師一角，入圍奧斯卡最佳男配角。他完全技壓該片男主角約翰屈伏塔，不動聲色的強大氣場，將內斂演法完美展現，他厲害之處是角色雖是反派但是他演來完全不讓人生厭，甚至有種亦正亦邪的曖昧性，欣賞他的表演基本上就是種享受。

2014年《大法官》 (The Judge) 勞勃杜瓦演出男主角小勞勃道尼的法官父親，這個集合冷酷嚴父與權威法庭角色的人物，基本上整個好萊塢只有他最有資格演，這根本就是他演藝生涯角色類型的鮮明標誌，他的表現超好，集威嚴與脆弱於一身，非常感人，再度入圍奧斯卡最佳男配角，這也是他第七次的奧斯卡提名。

他的電影知名作品還有《五百年後》（THX 1138）、《螢光幕後》（Network）、《天生好手》（The Natural）、《彈簧刀》（Sling Blade）、《請來參加我的告別式》（Get Low）、《城市英雄》（Falling Down）、《第三類奇蹟》(The Phenomenon )、《彗星撞地球》（Deep Impact）、《神隱任務》(Jack Reacher)、《驚天動地60秒》（Gone in Sixty Seconds）等。

此外，他還曾以2007年影集《荒野真情》(Broken Trail)奪得艾美獎迷你影集或電視電影最佳男主角。以1990年 《寂寞之鴿》 (Lonesome Dove)、1993年 《紅潮怒吼》 (Stalin)兩度獲得金球獎迷你影集或電視電影類最佳男主角。

1962《梅岡城故事》 (To Kill a Mockingbird)。圖/擷取自IMDb

2014年《大法官》 (The Judge)。圖/擷取自IMDb