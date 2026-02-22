《全境屍控》知名編劇大衛柯普首推科幻巨作 NASA太空站墜毀引發的災難

取材真實存在「殭屍真菌」，打造暢快淋漓的絕望求生之旅

《全境屍控》(Cold Storage)故事講述，小茶（喬奇瑞飾演）與娜歐蜜（喬吉娜坎貝爾飾演）任職於一間自助倉儲公司，負責大夜班的兩人，某晚聽見牆壁後方不斷傳來詭異而規律的電子聲。好奇心驅使下，他們決定打破牆壁，追查聲音來源，沒想到卻在層層深入之後，意外發現這座倉儲下方，竟隱藏著一座廢棄的美軍基地？！

而隨著地球暖化導致地溫上升，一種被政府封存數十年的致命真菌正悄然甦醒，並以高度傳染性迅速擴散。人們一旦遭到感染，將會失去意識，最終自爆。當倉儲內外相繼淪陷，情勢全面失控，毀滅近在眼前而走投無路之際，小茶與娜歐蜜聯繫上當年曾與這種真菌交手過的退役生化特工羅伯特奎因少校（連恩尼遜飾演），共同深入錯綜複雜的地下基地，想盡辦法撐過人生中最瘋狂的一晚，阻止人類走向滅絕！3月6日上映。

知名編劇大衛柯普親自操刀，將其首部小說改編搬上大銀幕

曾編寫過《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《不可能的任務》（Mission: Impossible）、《蜘蛛人》（Spider-Man）等膾炙人口票房鉅作的知名編劇大衛柯普（David Koepp），在從影30年間，一直渴望有機會編撰書籍。他向自己提出挑戰，先從簡短散文開始熟悉角色，沒想到下筆之後文思泉湧，從散文發展成短篇小說，再從短篇小說編撰成一本完整長篇小說，最終在2019年推出首本小說〈全境屍控〉。書中描述生化特工羅伯特，發現隨著太空實驗室墜毀，一種致命性足以毀滅全人類的真菌，讓他必須控制這個細菌擴散，並將其冷凍、封存在一處軍事基地底下。不過隨著時間過去，致命真菌卻突破封鎖、瘋狂擴散，讓得知情況的羅伯特必須盡速趕到現場，幫助兩位陷入危機的夜班員工，想盡辦法阻止這場可能危害全人類的感染危機。

大衛柯普以NASA首個太空站「天空實驗室」，在1979年墜回地球，龐大殘骸散落在西澳洲地區的真實事件為靈感，進而打造故事。他認為這個故事與《侏羅紀公園》調性相似，都必須建立在紮實的科學基礎上面，才能讓劇情更加貼近現實，營造出可看性，因此他進行大量資料研究，而一篇關於「殭屍真菌」的文章吸引了他的目光。這種名為「殭屍真菌」的菌種會入侵昆蟲，劫持牠們的神經系統，接著操控身體，直到宿主全身爆裂，並透過爆發的過程繼續大肆傳播。他著迷於這個生物被完全佔據、體內徹底被接管的概念，認為將會是極致的恐懼，因此將這個概念延伸成「如果這種事情，發生在人類身上會怎麼樣？」將真菌與太空災難結合，完成一部難以預測「敵人」動向的精彩作品。

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

他編撰這本小說，以明快的節奏推進、大規模場面與充滿娛樂性的風格，讓他期待有朝一日能被改編成電影。他與曾製作過《屍樂園》（Zombieland）的蓋文派隆（Gavin Polone），在觀賞完好評影集《德古拉》（Dracula）之後，喜愛劇中恐怖、血腥，同時又帶有些許幽默的調性，認為與本片精神相符，因此向該劇導演之一的強尼坎貝爾（Jonny Campbell）提出邀請。電影中的大場面與微觀細節，巧妙融合現實與科幻，加上有點惡作劇氣息的機智對白，也讓強尼坎貝爾一眼愛上，決定共同為觀眾帶來這趟饒富刺激快感，同時也噁心又驚悚的娛樂旅程。

本片演員也是一時之選，由轟動全球影集《怪奇物語》（Stranger Things）中的人氣角色「史帝夫」喬奇瑞（Joe Keery），攜手以《即刻救援》（Taken）成為「地表最強老爸」的動作巨星連恩尼遜（Liam Neeson），以及在《宿劫》（Barbarian）以精湛演技讓人印象深刻的喬吉娜坎貝爾（Georgina Campbell）領銜主演。一位退役生化特工，攜手兩位倉儲員工，在這個瘋狂大夜班中，成為人類的最後防線，共同力抗致命真菌侵襲全世界！3月6日上映。

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供