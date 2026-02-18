2026金馬影展／安海瑟薇降臨《魅影巨星》《花綠青綻放之時》等領銜開幕

備受影迷喜愛的2026金馬奇幻影展2月10日率先公布「兩部」開幕片，由《鬼魅浮生》A24名導大衛羅利攜手奧斯卡得主安海瑟薇的《魅影巨星》（Mother Mary），以及日本動畫導演四宮義俊角逐柏林影展金熊獎的首部動畫長片《花綠青綻放之時》（A New Dawn）榮膺，兩部東西方矚目新作將齊聚金馬奇幻影展，讓台灣觀眾搶先一睹。

影迷引頸期待的「狂歡場」，除了秒殺的定目片《洛基恐怖秀》將再度點燃現場熱情，還首度放映致敬紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領觀眾深入瘋狂的洛基宇宙。本屆活動場還加碼推出惡搞喜劇《小姐好白》，現場將會重現各種笑到噴飯的橋段。

「影迷許願池」計有李奧納多狄卡皮歐盛世美顏並在柏林影展封帝的《羅密歐與茱麗葉》、《暴蜂尼亞》改編的韓國原作《拯救綠色星球！》、正宗「人間國寶」坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版，以及布魯斯威利、梅莉史翠普和歌蒂韓三大巨星聯袂主演的黑色喜劇《捉神弄鬼》。精彩作品齊發，要讓影迷看得大呼過癮。

《鬼魅浮生》A24鬼才名導大衛羅利矚目新作《魅影巨星》，邀來奧斯卡得主安海瑟薇再開金嗓化身傳奇流行巨星，為了以完美形象回歸舞台，找上疏遠多年的好友兼前造型師，卻也掀開埋藏已久的傷疤。影片藉恐怖驚悚和超自然元素，揭開明星光環背後的瘋狂與脆弱，更集結泰勒絲御用王牌音樂製作人傑克安東諾夫、葛萊美得主Charli XCX和英國歌手FKA Twigs譜寫原創歌曲，打造一場絢麗又令人戰慄的感官體驗。

日本動畫導演四宮義俊未演先轟動的《花綠青綻放之時》，首部長片就闖進柏林影展主競賽，十分難得。故事描述堅守百年煙火工廠的男主角，一邊面臨土地徵收的拆遷壓力，一邊代替失蹤父親完成夢幻煙火，當兒時玩伴重返故鄉，兩人展開一場意想不到的計畫。導演將日本傳統繪畫特有質感和寫意筆觸融入數位動畫，畫風美不勝收，並邀來日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔綱配音，道出時代更迭下的守護與傳承。

把「影廳」變「舞廳」的金馬奇幻影展「狂歡場」，今年除了有以獨家玩法打造出絕無僅有的秒殺招牌《洛基恐怖秀》繼續引領狂歡，還延伸推出紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》（Strange Journey: The Story Of Rocky Horror），帶領觀眾見證影史上最邪門歪道的放映狂潮。影展更首度推出韋恩兄弟異想天開的《小姐好白》（White Chicks, 2004），讓兩名黑人警探為保住飯碗，不惜變裝成豪門姊妹花，潛入名媛社交圈。影片爆笑嘲諷種族刻板印象和階級落差，連對嘴歌曲都彈無虛發，一曲〈A Thousand Miles〉躍成另類經典，影展會以何種形式帶領觀眾享受這部噴飯神作？敬請期待。

奧斯卡頒獎典禮下個月登場，今年「影迷許願池」單元也有多部影史經典遙相呼應。包括澳洲名導巴茲魯曼上映30周年的《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet, 1996），以《一戰再戰》再度挑戰奧斯卡影帝的李奧納多狄卡皮歐當年憑著精湛演技和盛世美顏登上柏林影帝寶座。韓國鬼才導演張駿桓被改編成《暴蜂尼亞》的《拯救綠色星球！》（Save the Green Planet!, 2003），當年票房失利，如今已是影評影迷推崇的傑作。

日片《國寶》讓歌舞伎熱潮風靡全球，影展也邀來2012年被封為「人間國寶」的歌舞伎大師坂東玉三郎與日本導演篠田正浩難得一見的奇幻之作《夜叉池》（Demon Pond, 1979）4K修復版，不能錯過坂東玉三郎以女形分飾二角的演技與神韻。還有《阿甘正傳》導演羅勃辛密克斯邀集布魯斯威利、梅莉史翠普和歌蒂韓突破演技的黑色喜劇《捉神弄鬼》（Death Becomes Her, 1992），除了精準諷刺明星對永恆美貌的荒誕追求，驚人的視覺特效更贏得奧斯卡的肯定。

為歡慶金馬奇幻影展開幕，兩場開幕片將分別與台灣知名手搖品牌「八曜和茶」及有機食品品牌「Vilson米森」合作。開幕片《魅影巨星》將提供每位入場觀眾米森麥片隨手包，《花綠青綻放之時》映後則是每人一杯八曜和茶飲品，共同品味影展的美好時刻。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日於臺北文創舉辦，並於3月29日正式開賣。更多訊息👉金馬臉書粉絲專頁

