《鬼追蹤》網紅自導自演「假靈異」竟招來真邪靈強行訂閱

★「恐怖大廠」布倫屋首部西班牙語原創電影。

★《綜藝》雜誌評選「值得關注的十大編劇」希蜜娜加西亞萊庫納首部執導長片。

★ 超自然現象結合社群成癮議題，創造屬於MZ時代的失控驚悚夢魘。

★ 靈感取材墨西哥神話與鬧鬼傳說，呈現當地死亡與未知的獨特靈魂。

★ 玩轉YouTube、Instagram、TikTok社群平台，引爆觀眾恐懼共鳴與焦慮。

★ 造假靈異影像，驚悚穿插真實邪靈顯現，難辨真偽與逆轉結局震撼全場。

《鬼追蹤》(Don't Follow Me)故事講述，經營靈異與超自然頻道的網紅卡拉（卡拉科羅納多飾演），一心渴望自己有一天能在網路上爆紅。為了追求流量與關注，她在暗戀對象安德烈斯（揚克爾史蒂芬飾演）的幫助下，搬進墨西哥一棟盛傳鬧鬼的老舊公寓當中，並邀請在網路上小有名氣的好友山姆（茱莉亞馬奎奧飾演）一起拍片，試圖自導自演靈異儀式與各種超自然事件。

隨著影片擴散，卡拉的頻道訂閱數暴漲，在網路上迅速竄紅。不過當人氣暴漲的同時，她的家中也開始出現難以解釋的詭異身影。即使這樣，沉迷於關注的她仍然選擇繼續拍攝，渾然不覺早有邪惡力量在旁潛伏，並一步步侵蝕她的生活。當現實與虛擬的界線模糊，她逐漸分不清究竟眼前看見的，是真實還是幻象？直到她在公寓中揭開一個駭人祕密，才發現自己所招來的，已經遠遠超出她的想像…。2月26日(四)上映。

《陰兒房》《靈動：鬼影實錄》製作群年度恐怖懼獻

編寫過青少年浪漫喜劇《無限愛可能》（Anything's Possible），而被《綜藝》雜誌（Variety）在2022年評選為「十大值得關注編劇」之一的墨西哥編劇希蜜娜加西亞萊庫納（Ximena Garcia Lecuona），再度以年輕世代為題材，結合她熱愛的恐怖類型，打造出最新作品《鬼追蹤》（Don’t Follow Me）。這次，她不僅擔綱編劇一職，更將與同為電影人的手足愛德華多萊庫納（Eduardo Lecuona）組成導演搭檔，共同執導兩人的首部電影長片。

希蜜娜的過往作品，多半是描繪成長的溫馨面向，不過她認為人的成長歷程除了美好，同時也伴隨著恐懼與痛苦。從小就觀賞恐怖片長大的她，意識到恐怖片風格正好適合傳遞這項訊息。她也開始留意到，近年來在社群上有不少網紅，為了博取關注而宣稱擁有靈異經驗，但最終卻被揭穿為造假事件，這也讓她靈感湧現，提出「如果在造假過程當中，真的引來一些東西，真的有東西『被留下』，甚至最後被附身，那會發生什麼事情呢？」

成長於2000年代的希蜜娜與愛德華多，喜愛當時常見的「偽紀錄片」類型，但考量到時代變化，兩人決定使用數位與虛擬元素，玩轉現代人熟悉的手機與社群媒體，例如YouTube、Instagram、TikTok等，打造出屬於這個世代的驚悚夢魘。同時，兩人期望能將墨西哥文化帶向全球，所以也大量取材墨西哥城知名的鬧鬼地點、都市傳說與當地神話，盡可能挖掘墨西哥獨有的恐怖元素作為借鑒，讓驚悚真實感更加提升。

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

本片的恐懼也不僅是靈異與超自然元素創造出的驚嚇瞬間，片中對於社群媒體成癮、焦慮與失控，延伸觸及社群孤獨與自我身分認同，更構成了貼近現實並引發現代觀眾共鳴的恐懼核心，編導希蜜娜表示：「作為人類，我們渴望被關注，但同時也深深害怕被他人評判。本片講述假裝以及想成為他人的過程，為了增加粉絲，最終卻迷失自我，非常貼近現實。雖然是墨西哥電影，但網紅這個角色的『全球化』，無論在哪個地方，我想任何觀眾都能夠理解。」

本片結合超自然現象、社群媒體成癮與墨西哥虛構神話，有趣與驚悚的故事效果，更引來曾製作《陰兒房》（Insidious）、《逃出絕命鎮》（Get Out）、《窒友梅根》（M3GAN）等知名恐怖片的「恐怖大廠」布倫屋製片公司的興趣，進而參與投資與製作，成為他們旗下首部西班牙語電影。造假靈異影像驚悚穿插真實邪靈顯現，難辨眼前真偽與逆轉結局，勢必將會震撼全場觀眾！2月26日(四)上映。

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供