【影評】《神鬼戰士 II》暗黑政治下的奴隸冒險

太常看國片與非商業片，除了會忘記一部成功的商業片之豐富以外、還能更深層地感受到大片的迷人。

筆者在61屆金馬獎前後看了不少入圍的國片，卻在匆忙間瞥見某句讚揚此片之「少數續集跟第一集一樣好看」的誘使下，進了戲院。

果如此句。

除卻電影工業必備「亮眼」的羅馬競技場海戰再現（「驚奇」一向適用於人世---不管是電影或對女友），「政治」的晦暗腥臭的確在子承父志的家族血緣史詩中墨了筆頗具重量的快意。

不過老實說，我一直到丹佐˙華盛頓確確實實站上了權力之峰才驚覺他的反派定位，我以為他是正義如《冰與火之歌》裡的小惡魔（判斷失誤）。

丹佐˙華盛頓長年釋出的正義硬漢螢幕形象，卻在這片徹底翻轉、大具獨味，雖然他早在《震撼教育Training day》就飾演過反派（那也是他首次飾演反派，同時得到了2002年第74屆奧斯卡最佳男主角獎）

而此片的陰險、老謀深算以及一股堅定、不動如山的陰沉，確實極具螢幕反派的重擊點和光芒。

只是…他一奪完權，卻迅速被主角砍殺而逝，那段結尾的邪不勝正高潮水中戰鬥，接連在競技場的最後一戰+丹佐弒君之後，確實是稍具爽度高低衝突的。

同時也有點狗尾續貂之味，實是可惜。

雷利史考特電影裡的「光」總是含味量頗高，像大衛芬奇的黝暗氣味，他的光影總帶有一種略帶尖銳性與醚味的微危潛行。

飽滿燈光下近鏡頭的極man男主角說話（虯髯+超低沉聲線），媲美了當年羅素克洛的純然鋼鐵漢子之相；而承羅素克洛血緣的男主角，呈現了世代之間的更迭、血濃以及不同。

這「硬漢」氣質除了男主角本身生理上的陽剛外，硬活於世、承受一切、解決問題的行走世間男人本質，亦是構成他迷人螢幕魅力的基石。

《神鬼戰士 II》。圖/UIP

故事從一場開頭就想吸引人的精采戰爭開始、男主角因戰敗淪為奴隸、失去摯愛、獲得友誼、統領同伴…等，加上與父親同樣會擢一把競技場上之土的動作，讓滿滿的既視感將觀眾攫回20幾年前的美好戰鬥，也讓風華絕代、風韻猶存的將軍之妻釋出了令人動容的母愛。

二集同樣於奴隸團體中，有與男主角較為親近之人（第一集是極具螢幕魅力吉蒙韓蘇所飾之Juba，第二集是長捲髮沒洗頭醫師），也不斷地在羅馬競技場裡無限combo破關，同樣有個（對）笨又弱的皇帝，當然，一樣有些居心叵測的暗黑臣子。

「朝廷」之闇穢其實無庸多言，不僅是古今中外、國對國、或是同一個天下的君臣之間，早已以無盡惡計手段誅殺陷害敵手著名。

舉筆者近期閱讀元末史料得知：朱元璋仍是起義勢力之一時，對天下言明將相迎當時的共主---小明王韓林兒上應天府，卻命人在他渡江時悄悄鑿破船底，韓林兒就此溺死。

極致卑劣卻又符合政治之為。

在現代世界問世之前，「武人」一直都是奪權、上位以及從政的最佳明星代表之一，那從有人類以來便開始、甚至動物間亦是如此，誰的擊殺功夫高、誰的力氣夠大、誰的動作夠敏捷、誰的腦袋最精明，便是往上立於權力之峰的根本基石。（但普丁就像拿破崙，只是沒人敢跟他比武）

甚至到了現今，未開發或開發中國家的屠殺爭權，亦奠基於誰的槍枝最充足、誰錢最多。

一切都回歸到了根本。

《神鬼戰士 II》。圖/UIP

此片中主角居於底位，為了生存和復仇，在一片暴力血腥、性命堪虞的人肉戰鬥器奴隸牢籠裡，隱忍並帶領了團隊。

而其上之人，滾身政治，試圖改變或是主導整個國家、混跡奪權與政治爭鬥；這讓主角的過關斬將形象更顯清流健直、與一股草根驍勇。

第一集的奴隸頭子跟男主角有著同具熱血的友誼、彼此之間毫無忌測，是為陽剛硬漢的惺惺相惜之情；而這集的奴隸頭子（丹佐˙華盛頓）卻與主角有著各自計謀、互相欺瞞與隱忍，並在最後痛快一戰，兩集間的此差別甚為有味。

雖然初集主角羅素克洛當眾言明了這續集大遜前集而粗淺難比，筆者仍是在光影極味的隱流危機中甚感滿足，雖認同那初集的豐富複雜，也對這部抱以觀感甚佳的政治晦暗與隱忍報復的忍耐情感極重醚味之被征服感。

不管如何，以武力漸步上掌握一切的野蠻人迷人特質，仍是在一切文明至甚趨野蠻原始的現今社會中，提供了個兩小時內遁入逃匿至遙古幻想的無止爭戰美妙腦內境地，實為滿足。

《神鬼戰士 II》。圖/UIP