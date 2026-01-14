《這不只是個間諜故事》首位巴西金球影帝誕生 全靠口袋裡這張「影后幸運符」
多才多藝的巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura），同時具有導演、製片和音樂家等身分。早年曾以《精銳部隊》和《精英部隊2》系列創下巴西票房紀錄，更因演出Netflix影集《毒梟》（Narcos）享譽國際，並獲金球獎提名。去年他才以《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）榮登坎城影帝後，並成為首位獲得紐約影評人協會獎最佳男主角的拉丁裔演員。今天再奪金球獎劇情類最佳男主角，展現其精湛演技與國際影響力。
今年49歲的華格納莫拉，這次在電影《這不只是個間諜故事》中，飾演科技專家馬賽羅，因得罪70年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺。他為保護年幼兒子決定逃亡，並幸運一路受到地下特務的庇護…。華格納莫拉獲獎時表示，《這不只是個間諜故事》是一部關於集體記憶，或社會失憶，以及世代創傷的電影。「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以」，他認為電影《這不只是個間諜故事》，正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。
有趣的是，《這不只是個間諜故事》劇組全員在走紅毯時，隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）的幸運符，果真收穫雙料大獎，令人又驚又喜。華格納莫拉不僅首位榮獲坎城影帝的巴西演員，也是第一位榮登金球獎影帝的巴西男星。即使演員生涯都因為演出充滿政治色彩的角色爆紅，但他仍小心翼翼、不願讓這些角色來定義自己，「我喜歡當個演員，並不想成為電影中的『切格瓦拉』」。
《這不只是個間諜故事》同時榮獲本屆金球獎最佳外語片，並獲派代表巴西角逐2026奧斯卡最佳國際電影，導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）上台致詞感性發言，呼籲「此刻正是需要電影的時代，年輕人們，拍電影吧！」為本屆金球獎再添動人時刻。《這不只是個間諜故事》將於農曆春節後在台上映。
