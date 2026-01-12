《冠軍之路》票房飆3500萬 總統賴清德感動：感謝團隊留下這段不可思議

由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），上映10天、截至10日票房來到3500萬，目前已登上臺灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，包括總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌、威剛科技的總經理陳玲娟皆親臨觀賞，共同見證這部紀錄臺灣棒球榮耀的作品《冠軍之路》。

從小就熱愛棒球的總統賴清德看完片後，對出品方威剛科技、中華職棒，以及導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌與黃瓀潢表達感激，也難掩激動表示，「我覺得《冠軍之路》更像是一部表現臺灣精神的一部紀錄片」！並呼籲大家進戲院觀賞：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

長期關注棒球賽事的總統賴清德坦言在工作忙碌期間，能抽出時間看到紀錄片電影《冠軍之路》心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意，「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影」。

總統賴清德感觸很深的是，「每一位選手在不被看好的狀況下，帶著拼勁，克服各種困難 ，然後團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，然後一步一步走上冠軍之路」，總統想起片中畫面再次讚嘆：「這個過程令人非常非常感動。」他特別提到中職球星黃恩賜，為了球賽，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台，還有林家正15歲一個人到美國深造，以及林昱珉從小就設定人小志氣高的目標；陳傑憲旅日進修的艱辛過程，球員們帶著自己的生命歷程，最終成為國家隊，並奪得冠軍，讓總統相當動容。

《冠軍之路》總統賴清德抽空欣賞紀錄片。圖/牽猴子提供

總統賴清德說：「我認為這應該不是一部記錄棒球贏得冠軍的電影而已，應該也不是一部激勵人心的紀錄片電影而已，看起來的感受不是這麼單純。我覺得它更像是一部表現臺灣精神的一部紀錄片！在棒球的領域裡面，片中所展現出來的點點滴滴、各種情境，其實也代表了臺灣各行各業各個領域奮鬥打拼的精神，所以我覺得這部電影應該就是在呈現一個令人欽佩的臺灣精神。」

總統回想起2024年臺灣隊奪冠的過程，不禁說：「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」總統忍不住再次說：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

《冠軍之路》總統賴清德分享觀影心得。圖/牽猴子提供

而導演龍男・以撒克・凡亞思也在紀錄片播放前向所有支持《冠軍之路》的夥伴致上最深謝意，他表示：「如果沒有威剛陳立白董事長的熱情與資源支持、沒有蔡其昌會長的領導與聯盟同仁的全力協助，就不會有今天這部紀錄片電影的誕生。」他強調，從開拍以來團隊歷經無數挑戰與質疑，「但我希望大家在看完之後，不要忘記我們已經是世界冠軍！」龍男導演動情指出，《冠軍之路》不僅是一部紀錄片，更是一代又一代棒球人用血汗、努力與不甘心累積而成的成果。他說：「這座冠軍不只是球員的榮耀，而是全民的驕傲。我相信，今年的比賽我們依然能夠再創佳績。請大家不要懷疑自己，繼續成為臺灣隊最強的後盾。」

監製張永昌也在致詞中感性表示：「非常感謝威剛、中職聯盟以及所有一路支持的夥伴。也感謝導演給我這個機會，一起完成這段難忘的旅程。從籌備到完成，我們真的走了很長一段路，如今能在大銀幕上與大家分享，心中滿是感動。」另一位監製黃瓀潢則簡短卻真摯地說：「這一路走來真的很辛苦，但我們做到了！」全場響起熱烈掌聲。

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思（中）和監製張永昌（左）、黃瓀潢（右）放映前分享拍攝心情。圖/牽猴子提供

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。影片橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整呈現臺灣棒球從低谷到登頂的榮耀旅程。電影《冠軍之路》已於全臺盛大上映，邀請所有曾為中華隊吶喊的觀眾，一同重溫那條寫滿汗水與奇蹟的冠軍之路。更多資訊👉《冠軍之路》官方臉書

《冠軍之路》臺灣棒球國家隊紀錄片電影。圖/牽猴子提供

《冠軍之路》紀錄11年臺灣棒球血淚。圖/牽猴子提供