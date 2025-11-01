《睡覺的笨蛋》漫改真人版 你的青春是懶散迷茫還是熱血追夢？

電影《睡覺的笨蛋》(ネムルバカ)改編自石黑正數早期經典青春漫畫，由新生代導演阪元裕吾執導，集結新生代人氣女星久保史緒里、平祐奈共同演出。在片中，久保史緒里以招牌長直髮，搭配朦朧、總是沒睡飽的眼神，演出渾噩度日、有點懶散、沒有特別目標的學妹柚實。對於這個角色，久保史緒里笑稱自己當年如果沒有通過選拔，進入乃木坂46，大概也會跟柚實一樣一邊隨波逐流地上學、考試，一邊迷惘著自己到底想要做什麼。

她坦言：「現實生活中，我的處境跟學姊瑠夏比較像，努力在夢想的舞台上追逐進步，但也總會因眼前無法跨越的高牆而受挫。」對於這部作品，她也進一步感性表示：「我想每個人生命中都曾經歷過柚實和瑠夏的迷惘，想知道自己究竟是誰？究竟要做些什麼？極限到底在哪裡？希望大家看完這部電影，都能設身處地同理她們的心情。」

久保史緒里也笑稱，《睡覺的笨蛋》的拍攝現場總是充滿青春活力，「我和『學姊』平祐奈總是一直互相拍照、在宿舍的床上嬉戲，一起吃飯、喝酒，我覺得自己彷彿體驗了我從未有機會體驗過的青春！」此外，久保史緒里也大力推崇片中的音樂演出場景，「我很喜歡在Live House的那場戲，平祐奈飾演的瑠夏學姊站在舞台上真的非常有魅力，整場氣氛也都非常有感染力！我覺得自己彷彿真的跟柚實一樣成為學姊的頭號粉絲了」！

她也透露，殺青之後平祐奈有去看乃木坂的演唱會，平祐奈也分享了當時的感想：「我終於明白柚實當時在舞台下看著學姊的感覺了！看見平常總是在身邊一起嘻嘻哈哈的人，站在舞台上發光的瞬間，會突然覺得距離好遙遠啊！」《睡覺的笨蛋》今日正式在台上映。

大四的鯨井瑠夏（平祐奈 飾）和大三的入巢柚實（久保史緒里 飾）是住在同一間女子宿舍的前後輩。對生活缺乏熱情、沒有特殊興趣的入巢在二手書店打工，過著得過且過的生活；而鯨井儘管老是過著有一餐沒一餐的窮日子，卻始終努力追逐著自己的音樂夢想，與夥伴們共組獨立樂團「PEATMOTH」，更以一首《睡覺的笨蛋》累積不少人氣。

閒暇時，兩人一起窩在廉價居酒屋或宿舍裡喝酒、看老電影、天南地北地閒聊打發時間，不論是對未來的迷惘，還是對自身才華的質疑，她們總是用雲淡風輕的笑語和一針見血的安慰，成為彼此最堅強的後盾。然而某天，一通來自東京大型唱片公司的電話徹底讓兩人的生活發生了天翻地覆的變化......

電影《睡覺的笨蛋》改編自石黑正數同名漫畫。圖/天馬行空提供