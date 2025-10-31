《厄靈鎮》4000萬募資支援 偽紀錄片風格結合百萬YouTube影評人的恐懼想像

今年萬聖節惡靈電影唯一首選，由 YouTube 百萬級影評巨擘克里斯斯塔克曼（Chris Stuck-mann）自編自導、《鬼入侵》《安眠醫生》導演麥可弗拉納根（Mike Flanagan）監製的恐怖驚悚電影《厄靈鎮》（Shelby Oaks），於10月31日在台正式上映！今日亦釋出導演克幕後花絮影片，克里斯斯塔克曼表示：「

我希望電影能兼具真實與敘事張力，因此以偽紀錄片的形式呈現《厄靈鎮》，讓觀眾感覺彷彿親歷其境。同時，也結合傳統電影線性敘事手法，兩種風格相得益彰。」克里斯斯塔克曼也透露，除了私心喜愛的偽紀錄片元素，片中還有許多為大銀幕打造的遠景與場面設計，絕對是今年萬聖節觀眾的驚悚片首選！

自 2009 年起活躍於 YouTube 的克里斯斯塔克曼，以犀利見解與專業分析吸引超過兩百萬追隨者，如今正式跨足導演之路，首部長片《厄靈鎮》將他對恐怖類型的深刻理解轉化為一場心理驚悚與超自然恐懼交織的沉浸式惡夢。本片創下史上恐怖片最高募資金額4000萬台幣！

克里斯斯塔克曼坦言《厄靈鎮》靈感部分來自他多年觀察 YouTube 文化：「人們喜歡看別人『看東西』，反應影片（Reaction Videos）的即時情緒非常吸引人。在《厄靈鎮》中姊姊蜜亞看錄影帶的橋段，就是希望觀眾能與她同步感受恐懼與不安。」他強調：「我喜歡混合媒介的手法，因為那正是現代人的真實生活方式，正如我們每天都在許多不同的媒體之間切換。」

《厄靈鎮》由 YouTube 百萬級影評巨擘克里斯斯塔克曼（Chris Stuckmann）自編自導。圖/CATCHPLAY 提供

電影《厄靈鎮》描述知名恐怖實況頻道主持人萊莉(莎拉鄧 飾)12年探訪荒廢小鎮謝比奧客後離奇失蹤，至今生死未卜。這起懸案在多後，因為萊莉的姊姊蜜亞(卡蜜兒蘇利文 飾)拿到了一卷神秘錄影帶後，出現了一線生機。

錄影帶中記錄了多年前萊莉失蹤的瞬間，於是蜜亞根據影片中的線索，開始追查事件的真相。電影《厄靈鎮》大銀幕現正熱映中，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

