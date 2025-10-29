《旅與日子》柘植義春漫畫改編 導演三宅唱：漫畫充滿悲傷暗藏幽默

★ 柘植義春短篇漫畫改編

★ 2025勇奪盧卡諾影展金豹獎

★ 2025釜山影展主競賽單元

《旅與日子》(TWO SEASONS, TWO STRANGERS)，故事講述在閃耀的夏日海灘上，一位與這裡格格不入的男子，遇見了一位鬱鬱寡歡的女子，兩人就只是共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入了瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破破爛爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見了懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪……

《旅與日子》電影改編柘植義春的原作，本片為導演三宅唱勇奪金豹獎的得獎之作，找來活躍於日韓兩地、獲得日本奧斯卡影后殊榮的沈恩敬，為主角李注入了生命。堤真一則以他獨特的演技，塑造出獨一無二的弁造這個角色。此外，還有河合優實、高田萬作以及在柘植作品中不可或缺的資深演員佐野史郎也參與演出。本片聚集了日本電影界首屈一指的實力派演員陣容。12月12日上映。

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

柘植義春短篇漫畫改編，三宅唱導演作品

日本電影睽違18年勇奪盧卡諾影展金豹獎！

《旅與日子》改編自漫畫家柘植義春(日語：つげ 義春，1937年10月31日—）)的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的故事。這也是導演三宅唱繼《惠子不能輸》、《長夜盡頭的微光》等好評作品後，所推出的最新力作，導演三宅唱表示，柘植義春是一位極力追求漫畫表達力本質的作者，因此這次的電影拍攝，他也勇於挑戰，試圖更接近電影的本質，尋找新的可能性。

對於此次的改編過程，三宅唱表示自己除了保留漫畫原有的對白，也加入了部分原創內容，「原作漫畫本身就充滿悲傷，但也有一些輕鬆的幽默感。我起初很擔心在電影中演繹這些內容會非常困難，但托沈恩敬和堤真一等人的好演技，才使得電影能巧妙結合這兩種截然不同的氛圍」。

本片也是日本電影睽違18年，再度勇奪盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，三宅唱在領獎時感性表示，「在發生很多糟糕事情的世界中，我反覆思考電影究竟能做些什麼，這次電影製作的過程中，我彷彿再次感受到對這個世界的愛，如果能夠與他人分享，我會更開心。」

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

韓籍日本奧斯卡影后沈恩敬主演

攜手堤真一、河合優實等實力派演員挖掘影像新可能

本片由憑《新聞記者》榮獲日本奧斯卡影后殊榮的韓國女星沈恩敬主演，集結新生代實力派女星河合優實、資深男星堤真一、新秀演員高田萬作等人，帶領觀眾在短短90分鐘，穿越酷暑與寒冬、現實與虛構，一邊看著電影，一邊感受自己內心的悸動與靈光。沈恩敬表示，自己在收到演出邀約，讀完劇本後感到驚艷不已，甚至直言「這是我近幾年讀到最好的劇本」。

對於此次合作，導演三宅唱表示自己是在三年前的釜山影展上認識沈恩敬，當時對她的第一印象深刻，因此在創作這部電影時，就覺得如果找沈恩敬來演出這個角色，可以為這部電影帶來很棒的火花！

沈恩敬則表示，自己非常喜歡三宅唱的前作《惠子不能輸》，因此對於此次有機會合作，感到非常榮幸！導演三宅唱也形容，整個拍攝過程就彷彿一段美好的旅程，大家一起在夏日的海邊游泳，一起在冬日的雪中河畔小徑散步，「那些地方如果不是這次拍攝的契機，我應該都不會有機會去，我們因為電影而展開了這場冒險，這一切彷彿也成了因電影而生的魔幻可能性之一。」

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

《旅與日子》。圖/天馬行空提供

《旅與日子》。圖/天馬行空提供