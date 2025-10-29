廖慶松出任金馬62評審團主席 率領林嘉欣、黃信堯、秦鼎昌等15位高手共同決選

金馬執委會10月28日公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。廖慶松從事剪輯工作超過五十年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。八〇年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有｢台灣新電影褓姆｣之譽。

廖慶松代表作品有《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《海灘的一天》、《結婚》、《恐怖份子》、《悲情城市》、《超級大國民》、《美麗時光》、《刺客 聶隱娘》等。自1998年《海上花》開始擔任監製，除了與資深導演合作無間，也協助許多年輕導演，遍及台、港、中各地，且因其提攜後進不遺餘力，榮獲第55屆（2018）金馬獎特別貢獻獎。

2023年再以《石門》獲得第60屆金馬獎最佳剪輯。他也擔任過導演，執導膾炙人口的《期待你長大》、《海水正藍》。長年為業界貢獻心力的「廖桑」對於出任本屆評審團主席，表示：「非常榮幸受邀擔綱此任務，電影的力量不只在鏡頭之間，更在每一次選擇背後的真誠與勇氣，我期待與評審團夥伴以開放、公正、嚴謹的眼光，讓真正動人的作品被看見、被記住。」

廖慶松將率領林嘉欣（演員，金馬獎最佳女主角、女配角、新演員）、秦鼎昌（攝影指導，金馬獎最佳攝影入圍）、唐在揚（資深電影監製，台北電影獎最佳劇情長片）、黃信堯（編導，金馬獎最佳新導演、改編劇本）、王希文（作曲、音樂劇製作人，金馬獎最佳原創電影音樂入圍）、何妙祺（香港編導，金馬獎最佳新導演入圍）、吳若昀（美術指導，金馬獎最佳美術設計入圍）、李念修（編導、剪輯，金馬獎最佳劇情短片）、林書宇（編導、監製，金馬獎最佳原著劇本）、柯孟融（編導、剪輯，金馬獎最佳剪輯）、張徐展（動畫導演、視覺藝術家，金馬獎最佳動畫短片）、曾威量（新加坡編導、攝影，金馬獎最佳新導演）、黃琇怡（紀錄片導演，台北電影獎百萬首獎）、鄭秉泓（影評策展，高雄電影節節目總監），15位評審將於11月22日頒獎典禮當天開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。除了廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯，其餘10位也負責選出本屆入圍名單。

金馬執委會公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。圖/台北金馬影展提供

本屆報名影片共593部，初選分為劇情長片、劇情短片、紀錄、動畫四組分別進行。劇情長片類評審包括丁長鈺（監製、製片人、編劇，金馬獎最佳改編劇本入圍）、袁支翔（製片、新媒體暨影視音發展協會秘書長）、陳智廷（影評人，香港電影評論學會理事）、錢小蕙（香港資深電影監製、編劇），以及曾威量、黃信堯等6位。

劇情短片評審為孔慶輝（澳門編導，金馬獎最佳新導演入圍）、林宇辰（編劇，金馬獎最佳改編劇本入圍）、苗華川（監製、製片人，香港電影金像獎最佳亞洲華語電影）、梁秀紅（馬來西亞編導，金馬獎最佳劇情短片入圍）、郭憲聰（視覺特效總監，金馬獎最佳視覺效果）、陳虹任（編導，金馬獎最佳原創電影歌曲）、黃巧順（馬來西亞製片，威尼斯影展電影藝術獎特別提及）、廖明毅（編導、攝影、剪輯，金馬獎最佳新導演入圍）與何妙祺等9位。

紀錄類評審有陳梓桓（香港紀錄片導演，金馬獎最佳紀錄片入圍）、曾文珍（導演，金馬獎最佳紀錄片）、黃亞歷（獨立製片作者，金馬獎最佳紀錄片）、盧盈良（導演，金馬獎最佳紀錄片入圍、台北電影獎百萬首獎）、黃琇怡等5位。

動畫類評審為石家俊（香港動畫導演，金馬獎最佳動畫短片）、陳明和（導演，台北電影獎最佳視覺效果）、劉琬琳（導演，金馬獎最佳動畫短片入圍、台北電影獎最佳動畫片）。各階段評審團介紹請見官網👉第62屆金馬獎評審

本屆金馬獎所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

