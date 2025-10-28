《巴黎我愛你》人間悲喜從不相通 體驗愛的18種滋味

榮獲坎城影展「一種注目」單元開幕片、金馬影展開幕片的愛情電影經典《巴黎我愛你》（Paris, je t'aime）最新數位版，將於11月28日全台浪漫上映。本片由《艾蜜莉的異想世界》金牌製片克勞蒂歐薩（Claudie Ossard）操刀製作，集結21位世界級名導與50多位國際巨星，打造發生在巴黎18個區的愛情故事，細膩描繪出「我愛你」的千百種模樣。

豪華夢幻陣容，星光閃耀巴黎

導演群包括柯恩兄弟（《冰血暴》）、葛斯范桑（《心靈捕手》）、湯姆提克威（《蘿拉快跑》）、艾方索柯朗（《你他媽的也是》）、華特・薩勒斯（《革命前夕的摩托車日記》）、奧利維耶・阿薩亞斯（《錯的多美麗》）、杜可風、西維亞・喬邁、韋斯・克雷文、亞歷山大・潘恩、諏訪敦彥、杰哈爾・德帕迪約等國際名導；演員陣容同樣華麗，茱麗葉・畢諾許、娜塔莉・波曼、伊萊亞・伍德、威廉・達佛、瑪姬・葛倫霍、芬妮・亞當、加斯帕德・尤利爾、露蒂芬・莎妮、友蘭達・夢露等巨星齊聚，星光熠熠，集結了超強卡司與動人題材，當年在金馬影展首映之後隨即引發影迷網路推薦！

18段巴黎愛情故事，溫柔直擊人心

電影《巴黎我愛你》就聚焦在這個千變萬化、兼容並蓄的城市，並用細膩的眼光，描繪城市中各式各樣的愛與相遇，交織出人生中最美麗的風景。

《巴黎我愛你》劇情以短篇拼貼的形式，將18個故事串連成一首愛情交響曲。從塞納河畔跨越宗教文化的愛情邂逅，到蒙馬特街頭的浪漫偶遇；從紅磨坊旁的暮年愛情，到拉雪茲神父公墓裡王爾德「復活」的奇幻重逢；甚至還有吸血鬼之戀、小丑的溫馨故事與異國遊客的心碎告白。每一則故事都捕捉了巴黎的靈魂，也讓愛情的定義更加多元而真實。

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

國際肯定，榮獲多項大獎

《巴黎我愛你》除入選坎城影展與金馬影展，更榮獲俄羅斯國家電影獎「喬治獎」最佳獨立電影，以及AARP成人電影獎肯定。片中音樂由獲得加拿大朱諾獎的女歌手 Feist 特別創作與演唱〈La Meme Histoire〉，加上法國音樂家 Pierre Adenot 的配樂，共同譜出一幅浪漫的巴黎音樂風情畫。

11月28日，巴黎等你說「我愛你」

《巴黎我愛你》是一封寫給「愛」與「巴黎」的情書。它讓觀眾重新體會：愛情有時短暫如一瞬，有時卻永恆不滅。正如導演群所言：「來到巴黎，才真正學會說『我愛你』。」

《巴黎我愛你》是18個發生在巴黎的愛情故事，告訴你什麼叫我愛你。故事內容多樣化，找尋停車位的中年男人，邂逅昏倒在他車旁的女人；塞納河畔，有著不同背景，信仰不同文化的年輕人，愛是他們共通的語言；在Le Marais一間畫室裡，年輕的男孩，上演《愛情不用翻譯》另一章；美國觀光客在巴黎地鐵站裡，演出地鐵驚魂記。

華人街髮廊女主人的奔放熱情；一件太太的紅外套，讓男人心碎；失去愛子的媽媽，午夜與愛子在廣場上重逢；圍繞著艾菲爾鐵塔，小丑的溫馨愛情故事；半夜，有吸血鬼出沒；王爾德從墳墓裡跑出來，幫英國情侶破鏡重圓；懷抱演員夢的美國少女與聽障男孩的愛情故事…來到巴黎，才真正學會說「我愛你」…

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

電影片尾曲由 “My Heart Will Go On”的美國大師Will Jennings所作，英文版為”We’re All In The Dance”，以恬淡的華爾滋舞曲風賺人熱淚，同樣引發詢問熱潮。歌詞內容提到人與人之間環環相扣的緣分，與電影中 18段故事串聯為一個愛的故事，相互搭配相得益彰。

《巴黎我愛你》將於11月28日全台浪漫上映，敬請期待。預售票於博客來售票網販售。更多電影上映資訊請洽聯影電影官方臉書粉絲團和聯影電影官網。團購包場資訊請洽聯影電影02-2361-6676 張小姐或email聯影官方客服信箱cineplex.tw@gmail.com詢問

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供

《巴黎我愛你》。圖/聯影電影提供