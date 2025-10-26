《小丑與天鵝》40年修復版首映 許不了囑託朱延平：好好照顧我的女兒

國家影視聽中心每年選定十月「世界影音遺產日」分享該年度數位修復成果，作為影視聽中心第100部修復作品，《小丑與天鵝》（1985）10月24日晚於新莊戶外廣場舉辦世界首映場！電影開頭許不了就在黑白畫面中默默化上小丑妝容，現場滿席觀眾鴉雀無聲，一起見證大銀幕上的台灣一代喜劇演員，彷彿這四十年來他從未離開。

四十年前《小丑與天鵝》上映，同時也迎來男主角許不了逝世的消息。諷刺又傷感的是，影迷蜂擁到戲院邊哭邊笑看他最後身影，該片竟成許不了畢生最賣座電影票房巔峰，據稱：「那個夏天，全台電影院都成了許不了的靈堂」。

如今該片經由影視聽中心專業團隊將膠卷逐格完成整飭、掃描，數位修復，終於能讓跨世代的觀眾再次聚首大銀幕前，實際感受上世代之所以颳起「許不了旋風」的原因，他與生俱來的喜感和表演天分如今依然無人能敵！國家影視聽中心董事長褚明仁於映前分享：「今年是《小丑與天鵝》問世四十週年，我們特地在影視聽中心舉辦數位修復版的世界首映！許不了在1979年到1985年這六年的時間拍了46部片子，部部都叫好又叫座，尤其是今晚的這部片，是他最具代表性的遺作。」

《小丑與天鵝》的導演朱延平也特地蒞臨。他回憶當年自己還在唸大學，第一次拍電影就和還在跑龍套、演配角的許不了合作，兩個影壇菜鳥一拍即合，用《小丑》（1980）寫下票房紀錄，打敗同期上檔的其他強片，相當風光。

朱延平導演表示：「好快喔！四十年了，也就是說，許不了也走了四十年了，這是四十年的逝世紀念。我參與這部片的修復調光，重新看的時候也看到很多回憶，無限感慨，四十年是很長的日子。從這部電影看許不了表演還是很精彩！」兩人過往相處的記憶無法抹去，一切都保留在《小丑與天鵝》的畫面中，成為台灣影史傳奇的一頁。

朱延平導演表示：四十年了好快喔！重新看《小丑與天鵝》的時候也看到很多回憶，無限感慨。左起：影視聽中心褚明仁董事長、許不了女兒葉蓉庭、導演朱延平。圖/國家影視聽中心提供

《小丑與天鵝》數位修復首映當晚迎來神秘嘉賓！許不了女兒葉蓉庭受朱延平導演邀請前來致意，她多年前淡出演藝圈後，現於新加坡定居。朱延平導演表示，當年拍《小丑與天鵝》葉蓉庭才一歲多，常常跟著爸爸許不了一起到片場。他說：「片中有一幕是許不了在吃路邊攤、跟他的木偶在講心事，他演到一半就突然痛哭，然後抱著我說：『師傅，我可能活不久了，請你好好照顧我的女兒。』」大銀幕的動人故事延伸到影像之外，一席感人發言也讓在座參與者都紅了眼框。

葉蓉庭看見滿場觀眾支持，又驚又喜的感激觀眾願意在電影問世這麼多年後仍願意來看父親演出，「我是學電影的，從小就很期待可以看爸爸的戲，過去《小丑與天鵝》我都只看過片段，今天特別感謝影視聽中心幫這部作品做數位修復，可以很清晰地看到所有細節，相信會很感動，也希望大家會很感動！」她稱朱延平導演為「朱爸爸」，兩人的好感情證明了朱延平導演從未忘記許不了「幫我好好照顧女兒」的遺願，待她視如己出。因電影結緣的親情也成為《小丑與天鵝》最無法取代的故事彩蛋。

許不了女兒葉蓉庭表示：特別感謝影視聽中心幫《小丑與天鵝》做數位修復。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心在10月25日持續舉辦「世界影音遺產日」系列活動，下午一點到晚上六點於戶外廣場有「盛典宇宙2025影音遺產篇」市集集結七十多組品牌攤位，來嚐嚐懷舊手工點心玩復古電視遊樂器，挖寶二手舊物或挑選原創設計品。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網👉「盛典宇宙2025影音遺產篇」活動主題頁

《小丑與天鵝》（1985）許不了、甄秀珍領銜主演。圖/國家影視聽中心提供

《小丑與天鵝》（1985）是影視聽中心第100部修復作品。圖/國家影視聽中心提供

《小丑與天鵝》數位修復首映當晚請來神秘嘉賓！左起：影視聽中心褚明仁董事長、導演朱延平、許不了女兒葉蓉庭。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心選定《小丑與天鵝》（1985）於今（24日）晚舉辦數位修復版世界首映場。圖/國家影視聽中心提供