《電影版吸吸吸吸吸血鬼》450歲吸血鬼守護18歲最美味「處男之血」

童貞喪失？絕對禁止！年度最瘋狂吸血鬼爆笑喜劇火熱登場

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》(Babanba Banban Vampire)故事講述，在澡堂「戀之湯」工作的森蘭丸（吉澤亮飾演），其實是一名活了450年的吸血鬼。為了追尋世上最稀有、最美味的「18歲處男之血」，他一邊默默守護著澡堂老闆的兒子李仁（板垣李光人飾演），一邊悄悄覬覦著他的血液。某天，蘭丸震驚地發現李仁竟對同班同學葵（原菜乃華飾演）一見鍾情！

眼看李仁的童貞危在旦夕，蘭丸決定展開一場「不讓童貞失守」的作戰！沒想到，當蘭丸試圖說服葵時，竟意外被這位熱愛吸血鬼的少女倒追！就在情況急轉直下之際，誓言要獵殺吸血鬼的坂本（滿島真之介飾演），以及葵的肌肉猛男老哥弗蘭肯（關口Mandy飾演）也陸續登場，讓事態更加混亂。就在誤會接連不斷、戀愛局勢愈加失控的時候，蘭丸的宿敵，也是他同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田郷敦飾演），也正悄悄地逼近…。11月7日上映。

熱湯！熱血！熱戀！前所未見的青春愛情喜劇

日本漫畫家奧嶋寬雅，在2021年開始連載BL爆笑戀愛漫畫《吸吸吸吸吸血鬼》，以日本難得一見的「吸血鬼」題材，描述450歲的資深吸血鬼「森蘭丸」，在被澡堂繼承人「李仁」收留之後，一邊在澡堂工作、守護李仁，一邊又覬覦著他18歲的「童貞之血」。為了捍衛李仁的貞操、使他的血液不被玷汙，他得想盡辦法阻止李仁墜入愛河。腦洞大開的奇異設定與特殊的世界觀，加上故事中各個可愛又古怪的角色，讓本作一推出便充滿話題性。

任職於松竹電影公司的製作人鴨井雄一，在看過漫畫後，立刻被爆笑的情節圈粉，想像若能將其影像化，勢必會相當有趣，尤其吸血鬼題材在日本並不多見，因此他馬上聯繫出版社，希望能有機會獲得電影改編權利。在得知真人版電影改編，必須以提案競賽的形式進行之後，他與同樣深受本作吸引的朝日電視台製作人井上千尋，攜手合作參與這項競賽，期望能打造出一部前所未見並讓觀眾喜愛的電影，而兩人對本作的熱情，也打動了原著作者與出版社，最終順利取得電影改編權利。

接著，考量到作品的喜劇特質，以及特殊的吸血鬼設定，為了不讓成品流於只是「角色扮演」的浮誇風格，而是希望能從中呈現一定的真實度，因此他們向曾執導日本多支人氣廣告系列、並導演過喜劇電影《靠北少女》的導演濱崎慎治遞出導演邀約。在讀完漫畫之後，導演也立刻被巧妙的內容與獨特的世界觀吸引，決定接下導演一職。

由於漫畫本體大多是單元式結構，考量如果原封不動照搬漫畫內容，將難以好好呈現人物之間的互動與趣味性，因此劇組鎖定「18歲童貞之血」的設定主軸，並請來多次參與愛情喜劇作品如《哥哥太愛我了怎麼辦》與《鄰居．同居》的編劇松田裕子參與，花費大量時間進行劇本創作，並融入女性視角，讓作品更加豐富多元。

不過，原著在改編過程中仍在連載，劇組碰到的最大難題，就是該如何設定電影的高潮與結尾。正當劇組為此煩惱不已時，原著作者主動告知，對主角森蘭丸懷有怨念的親哥哥「長可」，將在之後的故事裡登場，並提供尚未釋出的分鏡稿，讓改編之路重見光明，得以將故事推展至最巔峰。此外，由於角色眾多，為了讓他們的出場更加有趣，並跳脫常見的旁白來向觀眾介紹，導演改採音樂形式呈現，用音樂劇或饒舌等多元歌唱風格，將角色說明融入音樂當中，不僅讓觀眾以快速又輕鬆的方式認識角色，更為影像帶來相當程度的節奏感。

本片在選角上也下足功夫，認為除了要找可以投入角色的演員之外，更必須在外貌、氣質到性格上，都能夠貼近原著人物才行。最終齊聚了日本當紅演員們共同演出，包括帥氣並兼具自然搞笑能力的吉澤亮，飾演吸血鬼主角「森蘭丸」，這也是他繼《靠北少女》後再與濱崎導演合作。而在故事中，被森蘭丸緊緊守護著的高中生「李仁」，請來以獨特中性氣質聞名，並以可愛魅力擄獲觀眾的新生代男星板垣李光人，猶如角色上身般地演出。

此外，還請來曾參與《《我推的孩子》電影版》的新生代人氣女星原菜乃華，演出李仁一見鍾情的可愛同班同學「葵」；由滿島真之介飾演擁有雙面身分的班導與吸血鬼獵人；由擁有壯碩身材出名的關口Mandy，飾演沉浸在健身當中的肌肉腦學長「弗蘭肯」；還有美感與動作實力兼具的真榮田鄉敦，詮釋與森蘭丸有著糾葛的重要角色「長可」。倚靠這群豪華演員們的夢幻共演，共同詮釋超展開的瘋狂吸血鬼愛情喜劇，絕對是台灣觀眾必看的年度爆笑喜劇！11月7日上映。