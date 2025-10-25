【影評】《國寶》從傳統走向極致，歌舞伎藝術的華麗轉生

《國寶》改編自吉田修一創作的同名小說，電影非常好看！年度十大等級，電影《國寶》（国宝）把視覺美感的體驗做的極致，電影近三小時（175分鐘）但沒有冗長感，只要好看就不會覺得長，日本賣破160億不是沒有原因的，因為劇情的推進很紮實，場場都有戲，導演李相日成功將把傳統戲曲表演轉譯為鏡頭視覺的電影語言。

電影透過兩位不同出身的男主角喜久雄（吉澤亮 飾演與俊介（橫濱流星 飾演），同時修習歌舞伎「女形」的藝術生涯，鋪陳出曲折迂迴的競合關係，技藝傳統、家族世襲、血脈傳承、手足背叛。電影透過傳統藝術舞台搭建出跨幅五十年（1964-2014）的人生舞台。

在藝術甚至是娛樂產業總是愛探討天賦與血統之間的衝突。父權結構、名號傳承、責任名譽，《國寶》的三幕劇的結構，崛起、挫敗、重生，是最能讓觀眾共感的戲劇形式之一。導演特別在前段安排老牌演員田中泯飾演的「人間國寶」萬菊先生，示範的詭異深邃的舞台表演，將那種經年累月藝術歷練呈現的栩栩如生。

之前看過印象最深的「歌舞伎」題材電影，是溝口健二1939年導演的《殘菊物語》，跟《國寶》類似之處為，都有承襲表演者父親陰影的名門公子，以及從挫敗到奮起的故事轉折，還有用心刻畫的舞台表演橋段。而電影《國寶》同時呈現歌舞伎舞台劇目與戲外現實人生的對照，更著重雙男主的對立（鏡像）關係。

《國寶》。圖/傳影互動

男主角吉澤亮超過一年的身段訓練，舞台表現充滿說服力，尤其那幕演繹高難度的「曽根崎心中」劇碼，心痛決絕的揣摩簡直出神入化，角色最為吃重；另一個男主角橫濱流星也很好，詮釋被背叛的名門少爺，跟吉澤亮幾乎分庭抗禮（也有一場相同劇碼的演出，可以比較兩人的表演層次），只是吉澤亮為第一男主是毫無疑問的，全片的敘事軸心都在他身上。

影片在技術面可說近乎完美，簡直是日本電影工業的頂尖展示，光影色彩精緻雕琢，鮮紅、藍灰、黯黑、雪白，美不勝收，美術是大神級的種田陽平（《燕尾蝶》、《不夜城》、《賽德克·巴萊》）。電影還找來《藍色是最溫暖的顏色》攝影師 Sofian El Fani其流暢運鏡，拍出令人讚嘆的畫面視覺。

尤其壓軸場「鷺娘」堪稱主角技藝集大成之作，場面調度與情感渲染力令人屏息。藝術有時候就像是片中主角看到宛如黑暗中一瞬之光的燦爛存在，而那種沈浸忘我彷彿一切苦痛都得到救贖，而這就是藝術令人感動的存在。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《國寶》。圖/傳影互動