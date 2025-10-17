金馬影展36部華語片一次看 翁倩玉、曾敬驊、鍾欣凌等30多位影人邀你聊電影

★金馬影展公布36部華語首映與亞洲新銳片單

★羅卓瑤、林孝謙、楊力州新作世界首映 翁倩玉睽違47年重返大銀幕

★陳意涵、曾敬驊、振永、李沐、宋柏緯、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、何曼希、程予希、江齊，都將共襄盛舉

金馬影展一口氣公布36部華語首映強片與亞洲新銳話題作，不僅有多部世界首映作品，也有超過30位影人已確定出席映後交流。包括《霧海微瀾》導演羅卓瑤、編劇方令正，《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦與演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、何曼希，《那張照片裡的我們》導演湯昇榮、鄭乃方與演員振永、李沐、宋柏緯，《三廳電影》導演蘇匯宇，《高雄有顆藍寶石》導演楊力州，《烤火房的一些夢》導演莎韻西孟，《大海浮夢》導演周文欽，《同一條船下》導演張明右，以及Netflix原創影集《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷、導演蔣繼正、簡奇峯、編劇林欣慧與主演曾敬驊、李沐、程予希、江齊，都將共襄盛舉。

多位亞洲導演同樣將攜片訪台。除了泰國名導納瓦波坦榮瓜塔納利的《Human Resource》、馬來西亞名導胡明進的《他叫我狐狸》（The Fox King）兩位金馬常客，還有《戀戀奇楠小館》（Ky Nam Inn）越南導演黎翁勒、《怪鰭物語》（The Fin）南韓導演朴世榮、《轉生進行式》（Becoming Human）柬埔寨導演李坡連、《老破車》（The Old Man and His Car）新加坡導演甘龍發、《柔情咖啡屋》（On Your Lap）印尼導演雷薩拉哈迪安等後起之秀。

本屆金馬影展迎來多部華語強片在此世界首映。《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙結合熱歌勁舞的最新催淚力作《陽光女子合唱團》，力邀睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕，與陳意涵、孫淑媚、安心亞、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮、何曼希聯袂演出歡樂又催淚的女性情誼。

《那張照片裡的我們》由金獎監製湯榮昇聯手新銳導演鄭乃方合導，以戒嚴時期震驚社會的「中壢事件」為背景，集結韓版《那些年，我們一起追的女孩》男星振永，與李沐、宋柏緯共譜難解三角戀。

《想見你》黃金編劇組合簡奇峯、林欣慧，找來知名攝影蔣繼正共同執導的校園懸疑復仇劇《如果我不曾見過太陽》，匯聚曾敬驊、李沐、程予希、江齊等新世代影星，挑戰愛戀禁忌，挖掘犯罪心理，金馬將播映前兩集，讓影迷先睹為快。

金馬影展公布36部華語首映與亞洲新銳片單，多位名導明星隨片登台。圖/台北金馬影展提供

《花果飄零》金馬獎最佳導演羅卓瑤與創作夥伴方令正再推新作《霧海微瀾》，橫跨台灣與澳洲兩地拍攝，關注運動後各自漂流的青年世代。身兼新媒體藝術家的蘇匯宇導演入選柏林影展論壇單元的新片《三廳電影》，以東方綜藝秀為包裝，用放肆的黑色幽默，針砭各式主義，搬演教人嘖嘖稱奇的諷刺喜劇。

多部在金馬搶先面世的華語紀錄片也來勢洶洶。楊力州的《高雄有顆藍寶石》，回顧藍寶石歌廳二十年閃耀風華，見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人璀璨舞台故事。

長年關注冤案紀錄片的張明右，以《同一條船下》記錄2009年東港運毒冤案，揭示司法的制度疏漏。《他們在島嶼寫作》系列新彈《大海浮夢》，聚焦出身達悟族的海洋文學作家夏曼藍波安，不只聚焦文學成就，更以親手為子造舟為引，帶出「成為達悟人」的使命。

泰雅族導演莎韻西孟入選山形紀錄片影展的《烤火房的一些夢》，以紀錄片搭起與已故爺爺的靈性對話，追尋原民根源，學習成為泰雅人。《香港四徑大步走》記錄「香港四徑挑戰」這項難度極高的越野賽事，捕捉跑者對極限的追求與心靈的獨白，不僅創下票房佳績，也為導演羅賓李拿下香港金像獎最佳新晉導演。

還有19部精彩華語短片也展現不容小覷的旺盛創作力。劇情短片有施方婷與温晉豪執導的《餘波》、黃芝嘉的《Somewhere in Time, 河與石頭》、郭佩綺的《爬坡》、朱建安從鹿園轉向「來世」題材的《美好生活》與《水火山》、孫明宇與劉芳彣執導的《西瓜樂園》、澳門導演何卓斌的《曱甴家庭》、李蔚然入圍威尼斯地平線單元競賽的《又見炊煙》、羅兆光與廖書涵入圍坎城競賽的《女孩》、李夢飛的《車》，以及由林漢龍執導、《分貝人生》導演陳勝吉攝影的《鳥，飛行中》。

紀錄短片方面，則有劉博濠的《核桃熟了的時候》與周豪入選鹿特丹影展的《如你所願》。動畫短片收錄兩位金馬入圍者的新作：《白雲蒼狗》導演陳鏹的《坐看流年輕度》與《藍色烏雲》、《島影》導演余聿的《三時一日》，以及賴穎丹的《淼淼》、連亞珏與廖禾瑜的《文學家》、何歷的《鐵臂貓黑別》等優秀動畫。

金馬影展公布36部華語首映與亞洲新銳片單，多位名導明星隨片登台。圖/台北金馬影展提供

泰國鬼才「瓜導」納瓦波坦榮瓜塔納利的《Human Resource》以人資部OL突如其來的懷孕，刻畫現代人的「進步疲勞」困局。馬來西亞導演胡明進的《他叫我狐狸》（The Fox King），從自身經驗出發，深刻描繪雙胞胎複雜且隱密的情感連結。

韓國導演朴世榮以《怪鰭物語》（The Fin）打造迷人也駭人的反烏托邦末世寓言，描繪資源匱乏、生態嚴重破壞的戰後韓國，潛伏著腳掌不全的變形人種。柬埔寨導演李坡連的《轉生進行式》（Becoming Human），透過守護老戲院的女幽靈面臨轉生，思考歷經種族滅絕後的集體記憶。

三部東南亞通俗劇也別開生面，各顯風情。越南導演黎翁勒聯手《化外之醫》連炳發，搭配《夏天的滋味》女星杜氏海燕，在《戀戀奇楠小館》（Ky Nam Inn）細膩刻畫八〇年代末唯美又禁忌的黎明小戀曲。新加坡導演甘龍發在《老破車》（The Old Man and His Car）以失妻老人與跨性別者的萍水相逢、類公路旅程，望見生命微光。

印尼當紅男星雷薩拉哈迪安演而優則導，首部編導長片《柔情咖啡屋》（On Your Lap），以1997年亞洲金融風暴為背景，側寫為服務卡車司機而生的咖啡小店生態，展現市井小民的堅韌，於釜山影展一鳴驚人，囊括未來之星、影評人費比西、觀眾票選等四項大獎。

上述佳片《怪鰭物語》、《轉生進行式》、《戀戀奇楠小館》、《老破車》、《柔情咖啡屋》，也將和《禍禍女》、《恨女的逆襲》、《人生海海》、《遼河的士》、《核》在提攜亞洲優秀新銳的「奈派克（NETPAC）獎」同場較勁，台灣影評人協會也將從十部入選片中推選出「台灣影評人協會獎」。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多消息👉金馬官網

《Human Resource》。圖/台北金馬影展提供

《三廳電影》。圖/台北金馬影展提供

《大海浮夢》。圖/台北金馬影展提供

《他叫我狐狸》（The Fox King）。圖/台北金馬影展提供

《同一條船下》。圖/台北金馬影展提供

《如果我不曾見過太陽》。圖/台北金馬影展提供

《老破車》（The Old Man and His Car）。圖/台北金馬影展提供

《那張照片裡的我們》。圖/台北金馬影展提供

《怪鰭物語》（The Fin）。圖/台北金馬影展提供

《柔情咖啡屋》（On Your Lap）。圖/台北金馬影展提供

《香港四徑大步走》。圖/台北金馬影展提供

《烤火房的一些夢》。圖/台北金馬影展提供

《陽光女子合唱團》。圖/台北金馬影展提供

《轉生進行式》（Becoming Human）。圖/台北金馬影展提供

《霧海微瀾》。圖/台北金馬影展提供

《戀戀奇楠小館》（Ky Nam Inn）。圖/台北金馬影展提供

紀錄短片《如你所願》。圖/台北金馬影展提供

紀錄短片《核桃熟了的時候》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《三時一日》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《文學家》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《坐看流年輕度》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《淼淼》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《藍色烏雲》。圖/台北金馬影展提供

動畫短片《鐵臂貓黑別》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《Somewhere in Time, 河與石頭》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《又見炊煙》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《女孩。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《水火山》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《曱甴家庭》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《西瓜樂園》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《車》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《爬坡》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《美好生活》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《鳥，飛行中》。圖/台北金馬影展提供

劇情短片《餘波》。圖/台北金馬影展提供