《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》13人成團10年全紀錄 K-POP天團 SEVENTEEN 幕后故事獨家公開

Disney+ 宣布K-POP天團的全新四集紀錄片影集《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將於11月7日獨家上線！自出道以來，SEVENTEEN 以橫掃排行榜的音樂作品、以及精彩絕倫的現場演出風靡全球。如今，13位成員將在 Disney+ 獨家揭曉他們成軍十年的幕後故事。

在《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》中，SEVENTEEN 將帶領觀眾回顧他們共同走過的精彩歲月，真誠談論一路上的高峰與低谷。隨著迎來出道十週年，成員們回到夢想起點，細數一路走來的歡笑與淚水，也坦誠地分享未來的方向、與即將面臨的短暫分離，展現出深厚的情誼與不變的初心。

將於 11 月 7 日正式上線的《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將加入 Disney+一系列不容錯過的 K-POP 紀錄片行列，包括共八集的紀錄片影集《BTS Monuments: Beyond The Star》一窺韓流天團成軍十年的歷程；記錄SUGA為新專輯《D-DAY》找尋音樂靈感，到首爾、東京、拉斯維加斯等城市旅行的《SUGA: Road to D-DAY》；以及關於j-hope首張個人專輯《Jack In The Box》幕後創作歷程的《j-hope IN THE BOX》。

喜愛 K-POP 實境節目的粉絲，也可在 Disney+ 欣賞 BTS 成員 Jimin 與 Jung Kook 一同出遊的旅行實境秀《Are You Sure?!》；以及眾星雲集的原創旅行實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，由超強大卡司金泰亨V、《梨泰院Class》朴敘俊、《寄生上流》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植、與韓國創作歌手Peakboy，共五位好友踏上充滿驚喜的旅程，放下明星包袱享受各種有趣的活動。《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將於 11 月 7 日獨家登陸 Disney+。

K-POP天團 SEVENTEEN 全新四集紀錄片影集《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》。圖/Disney+ 提供