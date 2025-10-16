《科學新娘！》科學怪人愛上壞新娘 一切瘋狂無法停止

琅琅悅讀／ 華納兄弟
《科學新娘！》改編自英國作家瑪麗雪萊1818年的小說作品《科學怪人》。右圖/華納兄弟提供。左圖/擷取自網路
《科學新娘！》改編自英國作家瑪麗雪萊1818年的小說作品《科學怪人》。右圖/華納兄弟提供。左圖/擷取自網路

新娘！》（The Bride!）由《失去的女兒》金像獎提名編劇/導演瑪姬葛倫霍執導，並由奧斯卡金像獎提名女星潔西伯克利，及奧斯卡金像獎得主克里斯汀貝爾聯合主演的全新作品。這是一個大膽前衛、顛覆傳統的故事，重新詮釋世上最扣人心弦的經典故事。

《科學新娘！》自英國作家瑪麗雪萊1818年的作品《科學怪人》（Frankenstein）。故事描述孤單寂寞的科學怪人(克里斯汀貝爾 飾)前往 1930 年代的，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士(安妮特貝寧 飾)為他創造一名伴侶。他們兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘(潔西伯克利 飾)就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像：謀殺！著魔！一場狂野激進的文化運動！以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險

《科學新娘！》一片堅強的演員陣容包括潔西伯克利、克里斯汀貝爾、彼得賽斯嘉，五度奧斯卡獎提名女星安妮特班寧、奧斯卡獎提名男星傑克葛倫霍，與奧斯卡獎得主潘妮洛普克魯茲。瑪姬葛倫霍身兼編劇、導演和製片，另外兩名製片是曾獲奧斯卡獎提名的艾瑪蒂林格寇斯柯芙，以及奧絲納特韓德斯曼凱倫，執行製片則是卡拉蕾吉、大衛韋伯以及蔻妮齊維茲。獲獎無數的幕後工作團隊包括攝影指導勞倫斯謝爾、美術指導凱倫墨菲、剪接師狄倫提切諾、音樂總監藍道波斯特、配樂師希爾朵古特納多提爾以及服裝設計師珊迪鮑威爾。

華納兄弟影業呈獻，First Love Films/In The Current Company製片公司製作，瑪姬葛倫霍作品《科學新娘！》將由華納兄弟影業負責全球發行，將於2026年3月在台上映。

《科學新娘！》圖/華納兄弟提供

《科學新娘！》圖/華納兄弟提供

《科學新娘！》圖/華納兄弟提供

小說 改編 電影 科學 愛情 電影視界 芝加哥 奧斯卡

