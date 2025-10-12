《科學怪人》小說200年不朽 34部影視作品見證「古老怪物」歷久彌新

1818年《科學怪人》小說，奠定科幻文學的基礎

《科學怪人》（Frankenstein）是英國作家瑪麗．雪萊（Mary Wollstonecraft Shelley）於1818年創作的哥德式科幻小說，亦被譯為《弗蘭肯斯坦》。這部作品被廣泛認為是西方文學中首部真正的科幻小說，並奠定了科幻文學的基礎。

故事描繪了年輕而才華橫溢的科學家維克多．法蘭肯斯坦（Victor Frankenstein），他以追求生命起源為目的，將多具屍體零件拼湊成一個龐大的人造生命體。這個怪物甦醒後，由於其外貌可怖，被創造者恐懼與遺棄，展開了一段孤獨且悲慘的人生。怪物渴望得到理解、愛與陪伴，卻遭受世人排斥，最終引發一系列悲劇和懸疑事件。

小說採用三重敘事視角，從多方展現故事全貌，不僅呈現人物心理，也對當時社會的人性冷漠與道德問題進行了深刻的批判。瑪麗．雪萊藉由此作品探討了科學的力量與倫理界限，以及人類與創造物的複雜關係。

《科學怪人》的影響力遠超文學範疇，其故事的生命力在多種媒體形式中獲得了延續與放大。這部經典小說已被改編成舞台劇、音樂劇、芭蕾舞劇、電視劇集與電影作品，甚至拓展到了網路遊戲、虛擬體驗、兒童繪本以及超文本小說等多元領域。

在所有改編形式中，影視作品的數量尤其驚人。目前統計有超過30個不同版本的電影和電視作品問世，不僅鞏固了原著的經典地位，也證明了這個故事跨越時代的魅力

1931年環球影業塑造《科學怪人》，是影視改編的里程碑

1910年《科學怪人》推出無聲，電影由J. Searle Dawley擔任導演。

1931年，美國環球影業推出的《科學怪人》電影成為經典之作，由詹姆斯·惠爾導演，科林·克萊夫、鮑里斯·卡洛夫等主演。該片塑造了一代經典的怪物形象，影響深遠，被視為恐怖電影史上的里程碑。怪物身形高大，面容枯黃，脖子上有連接頭部的巨大螺絲，這一形象成為後世眾多改編的範本。

環球影業從1930年代到1940年代，圍繞此題材打造了一系列知名的恐怖片宇宙，包括：《科學怪人》(1931電影)、《科學怪人的新娘》(1935)、《科學怪人之子》(1939)、《科學怪人的鬼魂》(1942)、《科學怪人大戰狼人》(1943)、《科學怪人之家》(1944電影)、《德萊庫拉的房子》(1945)、《兩傻大戰科學怪人》(1948)、《科學怪人之家》 (1997年電影)。

英國的咸馬電影公司（Hammer Film Productions）也在1950年代至1970年代推出了相關作品，包括：《科學怪人的詛咒》(1957)、《科學怪人的復仇》(1958)《科學怪人創造的女人》(1967)、《致命科學怪人》(1969)、《來自地獄的法蘭克斯坦與怪物 》(1974)。

根據維基百科資料，其他作品有：《科學怪人》 (X檔案)、《科學怪人》 (1910年電影)、《科學怪人1970》 (1958)、《科學怪人對地底怪獸》 (1965)、《科學怪人的怪獸 山達對蓋拉》 (1966)、《怪物王子》 (1968)、《靈異殺陣 》(1971)、《科學怪人城堡》 (1973)、《新科學怪人》 (1974)、《再闖魔域》 (1990)、《科學怪人》 (1992年電影)、《科學怪人》 (1994年電影)、《土豆怪獸》 (1995)、《范海辛》 (2004)、《科學怪人》 (2004年電影)、《瘋狂怪醫芙蘭》 (2006)、《科學怪人》 (2007年電影)、《科學怪人傳說》 (2007)、《我，法蘭克斯坦》 (2014)、《怪物》 (2015)、《科學怪人》 (2025)。

「怪物」形象的約定俗成與原作差異

《科學怪人》的影視化作品眾多，對「怪物」形象的塑造大多形成了一致的印象，但與原著小說存在顯著差異：

1、外觀：影視中的怪物通常被描繪為頭上佈滿疤痕、身高約250公分，臉色枯黃、眼窩深陷。特別是脖子或太陽穴上的螺絲，被廣泛認為是法蘭克斯坦為增強導電以利復活而裝設的。這些視覺元素讓牠更貼近「怪物」的形象。

2、名字：在原作中，這個悲劇生物是沒有名字的，僅被稱為「怪物」（the monster）。然而，許多改編作品，尤其是改編為面惡心善或卡通形象時，常將怪物的名字誤稱為「弗蘭肯」（Franken），這個名字其實是取自創造者維克多·法蘭克斯坦的姓氏。

《科學怪人》2025年新作11月7日Netflix上線。右圖/擷取自Netflix

2025年奧斯卡導演新作《科學怪人》，挑戰上帝的權威

進入21世紀，這個經典IP的改編熱潮仍在持續。最受矚目的是2025年推出的《科學怪人》。這部哥德科幻片由奧斯卡金像獎得主吉勒摩·戴托羅（Guillermo del Toro）親自編導，他以其獨特的暗黑美學和對邊緣人物的同情，備受期待將如何詮釋這個古老的悲劇。

導演在記者會上談到他拍攝本片的靈感來源，透露從天主教家庭中長大的他，一直無法理解「聖人」。直到在銀幕上看到演員卡洛夫飾演的科學怪人，他自稱，「我才明白聖人或彌賽亞應該是什麼樣子。所以我從小就追隨著這個『生物』，一直等待著能在正確的條件下完成這部電影，無論是創作上能達到我所需要的規模，還是能夠把整個世界重建起來，讓它真正與眾不同。」

《科學怪人》（Frankenstein）參加2025年第82屆威尼斯影展全球首映並角逐金獅獎，首映時現場響起長達15分鐘的掌聲，創下本屆電影節的目前最長奧斯卡感動紀錄。《科學怪人》11月7日 Netflix 播出。這部作品的推出，再次證明了《科學怪人》這個關於生命、創造與毀滅的寓言，在當代依然具有強大的影響力與討論價值。

《科學怪人》（Frankenstein）參加2025年第82屆威尼斯影展。

