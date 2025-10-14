《大濛》曾敬驊x方郁婷 兄妹共苦台南甘蔗林狂吃土
今年最催淚動人跨時代巨作電影《大濛》是今年金馬影展開幕片，更是今年金馬獎項入圍最多電影共入圍11項大獎。主演柯煒林、方郁婷雙雙入圍競爭激烈的男女主角獎項。除此之外，演出關鍵角色「哥哥-黃育雲」的曾敬驊，更是在角逐男配角名單上同時以兩部片《我家的事》與《大濛》被評審特別提出討論，最後以《我家的事》入圍，曾敬驊當下知道後表示「淚流滿面」。
片中飾演兄妹的當紅新生代演員曾敬驊與金馬怪物演員方郁婷，為了詮釋50年代的農村孩子，平時白淨的兩人被「全身抹黑」搞得灰頭土臉，讓年紀差8歲的他們因為外型更有兄妹氣息，曾敬驊表示方郁婷是安靜的女生，「每天看到她心情就很好、很開心，妹妹的眼神透露出對外頭世界的好奇，眼神很清澈」。他更坦言，在那個什麼都沒有的時代環境下，兩人如果想要生存下去，脫離不了人跟人之間的情感維繫，所以兄妹倆彼此依靠與扶持，是這個故事最讓他感動的地方。
兩人除了滿臉泥沙外型被大改造，生理上也吃足苦頭，讓這對苦難兄妹忍不住嘆「我們都在吃土！」在12月依然炎熱的台南，曾敬驊窩在葉片鋒利割人的甘蔗林一整天，方郁婷還穿著大棉襖衣、戴斗笠、踩著木屐在甘蔗林間跑步，她表示：「我的帽子一直撞到，有時候都看不到路，走在裡面差點扭到腳」。
片中哥哥曾敬驊猛嗑妹妹送來的地瓜，拍攝時好幾次吃太大口差點噎到，最後吃掉近20顆地瓜導致屁聲連連，他也自爆：「剛才放了一個長達10秒鐘的屁，真的是沒有間斷的10秒！」如此搞笑的插曲，竟讓方郁婷笑讚哥哥是「暖男」，全因曾敬驊怕臭到大家，偷偷跑去田埂邊獨自排氣，讓妹妹忍不住大讚他很貼心。
由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈，電影《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台盛大上映，更多資訊👉《大濛》官方臉書
