《普通的孩子》10歲男孩愛上環保少女 為愛踏上環保抗爭路

「地球變成這副德行，都是大人的錯！」

10歲孩子的世界，超乎想像的瘋狂

《普通的孩子》(How Dare You？)故事講述熱愛昆蟲的10歲男孩唯士喜歡上班上的「環保少女」心愛，為了更接近喜歡的女生，儘管對「環保」懵懵懂懂，唯士仍一股腦跟著激進的心愛以及班上的「麻煩製造機」陽斗投入一場環保大作戰！

這些看似平凡無奇的日常，實則充滿戀愛、冒險、甚至是「環保抗議」。唯士他們全力以赴地生活著。他們製作標語、走上街頭，用自己的方式向不環保的大人們宣戰，然而，從最初的文宣戰到身體力行的反擊行動，這場環保行動似乎愈來愈失控...10歲的他們該如何收拾眼前的殘局？身邊的大人們又該如何回應孩子們的嚴正控訴？

本片為導演吳美保和編劇高田亮繼《陽光只在這裡燦爛》、《你是好孩子》之後最新電影作品，以瑞典環保少女為靈感出發，用三個性格迥異的10歲孩子再平凡不過的日常生活，帶出小小年紀的他們對環境、世界與愛的困惑，找來演技派影星蒼井優、風間俊介、瀧內公美飾演圍繞在他們身邊的母親與師長，共同完成這部「非一般兒童電影」。11月7日上映。

《普通的孩子》。圖/天馬行空提供

金獎導演吳美保攜手編劇高田亮打造全新原創故事

細膩刻劃兒童視角的純真與幻滅，影后蒼井優、瀧內公美加盟演出

本片為日本金獎導演吳美保，繼《陽光只在這裡燦爛》、《你是好孩子》後第三度與編劇高田亮合作，以瑞典環保少女為靈感出發，透過三個十歲孩子對世界提出的控訴，反思我們現正所處世界的難題與變化。三位主要童星演員嶋田鐵太、瑠璃、味元耀大，以及其他圍繞在他們身邊的同學們都是透過試鏡海選出來的。他們以清新自然的演技詮釋了孩子們有點笨拙又再正常不過的日常生活，以及當平靜生活被突發事件打破，他們的興奮、熱血、擔憂、沮喪，種種情緒交織在一起，展現出強大的戲劇張力。

至於圍繞在他們身邊的大人們，則由實力派影后蒼井優、瀧內公美，以及人氣男星風間俊介所飾演。這群歷經現實社會洗禮的大人，面對孩子們對體制的不滿與衝撞，展現出截然不同的處理態度，有人採理性聆聽、有人採冷漠以對、有人採自由放任，他們表面上是孩子們的引導者，實際上也跟著孩子們一起成長，重新面對世界的不完美。

導演吳美保坦言，自己這些年升格人母後，一度因忙於育兒選擇暫停電影事業，只會趁著週末時間帶著孩子們去看他們想看的兒童電影。這樣的生活儘管快樂，卻仍不時讓她感到不滿足，開始思考自己何不來拍一部能讓大人、兒童都能開心享受的電影呢？「我希望能創作出一部不同尋常的兒童電影，既能讓孩子感到興奮，又能觸動大人心弦，並且讓他們在觀影後還能一起討論。」於是，當她收到高田亮的原創劇本時，立刻眼睛為之一亮，「讀劇本時我一直情不自禁地笑出來，許久不見的『高田風格』重出江湖了！既跳脫框架又沉穩不亂，讀完後我整個興奮不已，因為這就是我夢想中希望拍給孩子們看的電影！」

導演吳美保延續前作《我生活的兩個世界》濃厚的母性視角，精準捕捉孩子們天真又活力滿滿的神韻，並且給予他們溫柔的回應和安慰，「孩子們專注於眼前事物時，常常會顧不上周遭。他們容易急躁、狂放，這就是孩童最真實的狀態。有時候，我看著這群只活在當下的孩子時，也會想起自己小時候的模樣。希望大家都能在大銀幕上欣賞孩子們最真摯的喜怒哀樂。」

