【影評】《風林火山》麥浚龍的末世野心，視覺極致但敘事混亂

《風林火山》（Sons of the Neon Night）以工業風末世感的視覺美學打造創作者幻想中的九十年代香港警匪黑幫類型的奢華鉅作。麥浚龍導演在這部作品展露他的雄心壯志，開場白雪紛飛的銅鑼灣槍戰大戲，把搭景重現的銅鑼灣，拍得簡直像是曼哈頓時代廣場，影像雕琢的程度根本媲美王家衛《一代宗師》。

早在《殭屍》一片，麥浚龍就展現過架空的世界觀的敘事風格，因為架空所以可以更天馬行空（片中那一直下著雪的香港真是奇幻迷離），電影像是回憶參雜著夢境，1994年的時空設定恰好是九七回歸前夕，似乎呼應著港人的末世感（抽離色彩更顯晦暗）。電影的第一男主角是金城武，他有撐住這個角色，其他還有劉青雲、古天樂、梁家輝、任賢齊等都是大咖演員，這個卡司應該是絕後了。

但是龐大的人物支線與世界觀設定，不像是132分鐘的故事，比較像是數小時篇幅的迷你影集（傳聞有約七小時初剪），戲院公映版較像影集剪成濃縮精簡版。導致電影的斷裂敘事感明顯，超現實但混亂紛雜，也讓主要角色們的弧線薄弱。

《風林火山》。圖/壹壹喜喜電影提供

雖然觀影上還是可以投入在那天馬行空的黑金遊戲、政商權謀、恩怨復仇等敘事場面中，但是電影在豪奢華麗的外衣下，沒辦法梳理出一套明確邏輯或是核心主軸的作品。剪輯張叔平應該使出洪荒之力了吧，但目前剪成這樣也沒有剪好，張叔平擅長精簡濃縮的風格（《花樣年華》、《藍宇》），在這部片剪到過於破碎。

電影絕非一無可取的爛片，嚴格來講算是創作者恣意堆砌，個人風格化強烈的野心之作。電影也不會看不下去，技術層面還是頂尖水準，美術、攝影、視效、動作設計均有可觀，大銀幕觀賞某些段落甚至看得很過癮，但《風林火山》最多只能算是一部偶有佳句，但離佳作還有明顯的一段距離的話題電影。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《風林火山》。圖/壹壹喜喜電影提供