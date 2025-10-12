奧斯卡影后黛安基頓79歲辭世 《安妮霍爾》《教父》《烽火赤焰萬里情》等經典歷歷在目

奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）過世，享壽79歲（1946-2025）。她無疑是美國70年代到2000年最具代表性的女演員之一，她率真直爽的氣質形象深植人心，能演能導還能唱，作品不算多，但是不少經典，她最著名的是參演伍迪艾倫（Woody Allen）七十年代的眾多作品，以及影史不朽經典《教父》（The Godfather）系列三部曲的演出。

她本名 Diane Hall，生於洛杉磯，最初在舞台劇《Hair》出道。70年代年代開始與伍迪艾倫展開多部電影的合作，例如《傻瓜大鬧科學城》（Sleeper）、《愛與死》（Love and Death）、《我心深處》（Interiors）、《曼哈頓》（Manhattan），並憑藉著1977年的《安妮霍爾》（Annie Hall）中隨性獨特的喜劇演繹，勇奪奧斯卡最佳女主角獎。

片中角色幾乎是伍迪艾倫替她量身打造，她就像是在生活般自然，黛安基頓當時與伍迪艾倫也是情侶，所以伍迪艾倫將黛安基頓不少特質放入電影中，甚至連角色姓氏都是黛安基頓的本名，片中有點即興自在的表演可說相當成功。本片讓黛安基頓橫掃當年所有最佳女主角，除了奧斯卡，還有英國影藝學院、金球獎、紐約影評人協會等等。

《曼哈頓神秘謀殺案》(Manhattan Murder Mystery)。圖/擷取自IMDb

當然在70年代，她還參與了超級經典《教父》（The Godfather）系列的演出，這亦是她演出生涯重要的代表作，黛安基頓在片中飾演艾爾帕西諾扮演的麥可的女友/妻子 Kay Adams，這套以男性陽剛為主的大戲中，她的戲份很少，但是總有一種安定沉靜的氣質，她在第二集尾段的攤牌戲令人印象深刻。她亦是唯一三部曲均有參演的主要女性角色。

她還在華倫比提（Warren Beatty）自導自演的史詩鉅片《烽火赤焰萬里情》（Reds, 1981） ，飾演記者路易絲布萊恩特（Louise Bryant）一角，展現深沉紮實的演技，二度入圍奧斯卡最佳女主角。在這部波瀾壯闊的愛情政治史詩中，黛安基頓以前所未有的全情投入，在這龐大複雜的故事篇幅依舊存在感十足，這應該是她生涯最好的一次表演。（題外話，爾冬陞執導的《新不了情》片尾完全模仿了本片的結尾）。

《烽火赤焰萬里情》（Reds）。圖/擷取自IMDb

1996年《親親壞姐妹》（Marvin’s Room） 扮演梅莉史翠普長年照顧病母，又罹患絕症的姐姐，她完全沒有被梅姨比下去，那場真情袒露自己心聲的獨角戲，簡直賺人熱淚，也讓她第三度入圍奧斯卡。另外，同年的《大老婆俱樂部》（The First Wives Club）她和兩位喜劇天后歌蒂韓、貝蒂蜜勒攜手扮演復仇的大老婆們，成為她生涯最成功的賣座喜劇電影之一。

《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give）。圖/擷取自IMDb

來到21世紀她又重返愛情喜劇的拿手範疇，《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give, 2003） 飾演風韻猶存、獨立自主的作家，與影帝傑克尼克遜在片中譜熟年戀曲，兩人飆戲火花四射，影片大受歡迎，票房破億。黛安基頓以該片四度入圍奧斯卡影后，她在片裡又哭又笑的精彩喜劇詮釋，可說收放自如。她並寫下從70年代到2000年代四個世代都有入圍奧斯卡影后的難得紀錄。

《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give）。圖/擷取自IMDb

她還是製片與導演，執導的《CBS Schoolbreak Special》入圍日間艾美獎最佳導演，也導過影集《雙峰》（Twin Peaks）的第二季第15集。執導的電影有《真情赤子心》（Unstrung Heroes）、《來電傳情》（Hanging Up）等多部作品。擔任製片人（executive producer）的電影《大象》（Elephant）更獲得2003年坎城影展金棕櫚獎。

黛安基頓的代表作還有《嬰兒炸彈》（Baby Boom）、《鐵窗外的春天》（Mrs. Soffel）、《芳心之罪》（Crimes of the Heart）、《新岳父大人之三喜臨門》（Father of the Bride Part II）、《曼哈頓神秘謀殺案》（Manhattan Murder Mystery）、《來電傳情》（Hanging Up）、《婆家就是你家》（The Family Stone）、《麻辣女強人》（Morning Glory）等。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《嬰兒炸彈》(Baby Boom)。圖/擷取自IMDb

《麻辣女強人》(Morning Glory)。圖/擷取自IMDb

《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give）。圖/擷取自IMDb