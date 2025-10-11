《迷宮裡的魔術師》東野圭吾筆下主角 福山雅治苦練4個月魔術造就驚人絕技

改編破億暢銷作家東野圭吾同名小說的最強懸疑娛樂鉅獻《迷宮裡的魔術師》，即將在10月23日（週四）於台灣華麗獻映。本片由「日本天王」福山雅治詮釋頂尖魔術師，透過絢麗手法破解殺人謎團，將以顛覆想像的魔術大場面揭開序幕，讓觀眾從一開演便能迅速體會主角「武史」的高超技藝。為了達到開場即震撼的效果，劇組請來影像藝術家西郡勲與動作導演川澄朋章打造，更在當中加入向《13人刺客：殊死血戰》、《醉拳》、《盲劍俠》等電影名作致敬的元素，是劇組公認最困難的一場戲。

片中不論魔術大秀或是手邊小把戲，都是由福山雅治在耗時超過四個月的練習後親自上陣。為了自然散發魔術師氛圍，他不僅天天勤練到一度手指拉傷，更堅持「一鏡到底」表演，甚至主動提出加深魔術難度，讓擔任魔術指導的魔術師KiLa也大讚：「超越魔術師了！」值得一提的是，片中一場他在生瀨勝久面前使用火焰表演的魔術，卻因為環境因素遲遲無法成功，前後重拍快20次才完成，也讓福山雅治懊惱感嘆：「這是我職業生涯NG最多次的戲了！」。

《迷宮裡的魔術師》高難度開場震撼全場 向經典電影名作致敬

透過《破案天才伽利略》共組「黃金組合」的東野圭吾與福山雅治，這回再度攜手新作《迷宮裡的魔術師》。由於這回福山雅治挑戰詮釋曾在拉斯維加斯活躍的頂尖魔術師，因此電影一開始便以顛覆想像的超華麗魔術大場面揭開序幕；為了呈現開場即震撼的效果，劇組請來曾參與東京帕運的影像藝術家西郡勲，以及知名動作導演川澄朋章打造，導演田中亮分享：「這場戲我們討論特別多，因為必須讓觀眾從開場就明白，他是個多麼了不起的魔術師，並展現他身為日本人的美學與特質。」

因此，劇組與福山雅治決定在這場戲中，向日本電影與知名動作片致敬，福山雅治表示：「我們想在其中點綴一些日本電影元素和知名動作片的場面，例如一開始握著刀的動作，是向《13人刺客：殊死血戰》中役所廣司的演出致敬，還有一點向成龍的《醉拳》致敬，以及《盲劍俠》的身段等等。」高能量的開場表演，也是劇組公認最困難的一場戲。

《迷宮裡的魔術師》福山雅治（右）在一場表演魔術中，前後重拍快20次才完成，左為生瀨勝久。

福山雅治激不起練到手拉傷 拍《迷宮裡的魔術師》打破NG紀錄

在《迷宮裡的魔術師》中，不論是魔術大秀或是手邊小把戲，都是由福山雅治在耗時超過四個月的練習後親自上陣，他表示：「能練能做的部分，我想毫不保留地展現！一定要表現出真的是本人在做這一點！」只不過練習過程並不容易，回憶初次與魔術指導KiLa見面時，他分享：「KiLa對我說『學硬幣滾動就像學騎自行車，如果小時候學過，長大之後也能做到，但福山先生這年紀才開始，不太可能了。』我當時心想這可麻煩了，但也激起我的鬥志、努力去做，結果竟然被激起來了！」為了自然散發魔術師的氛圍，他不僅天天練習，更勤練到一度手指拉傷，並堅持不靠剪輯「一鏡到底」表演魔術，甚至主動提出加深魔術難度，讓KiLa看了都大讚：「他已經超越魔術師了啊！」

值得一提的是，片中有場他與生瀨勝久的對手戲，必須使用火焰表演魔術，但由於處在有風的戶外，導致他遲遲無法成功，前後重拍近20次，他回憶：「當時生瀨先生需要大喊台詞，表演得非常棒，但因為我試了很多次都沒成功，我覺得讓他反覆拍好幾次很不好意思。」並懊惱感嘆：「這是我職業生涯NG最多次的戲了！」

《迷宮裡的魔術師》福山雅治詮釋頂尖魔術師，透過絢麗手法破解殺人謎團。

這部由《信用詐欺師JP》系列導演田中亮執導，華麗魔術結合縝密懸疑推理、全員皆可疑的史上最強娛樂懸疑鉅獻《迷宮裡的魔術師》，即將在10月23日（週四）於台灣華麗獻映。本片劇情描述一處在疫情蔓延後，失去昔日熱鬧活力的小鎮，深受學生愛戴的前國中教師神尾英一（仲村亨飾演）慘遭不明人士殺害。原本還有兩個月就要步入結婚禮堂的真世（有村架純飾演），在收到父親喪命的噩耗後，不得不立刻重返小鎮，試圖找出父親的死亡真相。沒想到，她卻在老家意外迎來許久不見的叔叔武史（福山雅治飾演）。

曾在拉斯維加斯叱吒風雲的武史，曾是一位魔術師，不僅擁有精湛的魔術技藝，更擁有媲美偵探般的觀察力與巧妙的審問技巧，讓他與真世一同踏上破解命案的旅途，運用華麗手法，解開一層又一層的謎團…。

