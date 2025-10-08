《ONE IN A MILL10N》TWICE 十年蛻變九人九色魅力全開

「TWICE」出道10週年的專屬電影《ONE IN A MILL10N》，臺灣將在「TWICE」的出道日10/20（一）與韓國同步上映！不知不覺迎來出道10週年的「TWICE」，將透過《ONE IN A MILL10N》回顧這10年來她們一步一步走來的過程，本作不僅盛載她們在舞臺上發光的瞬間，也首次揭開成員們不曾吐露的煩惱，以及他們之間牢不可破的情誼，將讓熟悉「TWICE」的粉絲更進一步地了解珍貴的她們！

在車庫娛樂近期公布的《ONE IN A MILL10N》預告中，可看到TWICE成員們娜璉、定延、MOMO、SANA、志效、MINA、多賢、彩瑛、子瑜開心對鏡頭揮手的模樣，還有這10年來所展現的精彩舞臺，都令粉絲「ONCE」期待不已！對於出道10週年的感想，成員們表示：「真的覺得是很令人感激的事，以身為『TWICE』的成員活動感到很神奇。我們是能給予彼此力量的特別存在，是無法再次重來的時光，所以更彌足珍貴。以後也請一直陪在我身邊！」近期公布的中文特別版海報中，則可看到「TWICE」9位成員表情明亮的模樣，散發出溫馨的氣氛！

「TWICE」出道後，有多首歌曲在全球受到極大歡迎，還舉辦大規模的世界巡迴演唱會、獲得多個音樂獎項等，在K-POP歷史中締造獨一無二的輝煌紀錄。此外，「TWICE」在迎來成軍第10年之際，參加了盛大的音樂節「Lollapalooza Chicago」，還展開了最新的世界巡演「THIS IS FOR」，與全世界的粉絲一同慶祝出道10週年的盛事！特別的是，即將在11月首度在臺灣開唱的「TWICE」，近期更宣布明年3月將於臺北大巨蛋舉辦演唱會，這也讓「TWICE」成為首組登上臺北大巨蛋開唱的韓國女團，臺灣粉絲們都感到相當驚喜！精彩鉅獻《ONE IN A MILL10N》10月20日（一）全台上映！

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供

《ONE IN A MILL10N》知名韓團「TWICE」出道10週年專屬電影。圖/車庫娛樂提供